Modo Facebook: ¿locura o ‘like’?

Muchos gustamos por presumir. Unos osados, otros presuntuosos. La gran ventana que Facebook o Instagram traen al recuerdo es aquel viejo adagio de Narciso. Aquel joven de la mitología griega que se sentía hermoso físicamente y que nos cuenta la historia helénica era pretendido por muchas mujeres. Nuestra analogía nos trae a la imaginación una pregunta: ¿qué pasaría si Narciso viviera en el tiempo de Facebook? Los internautas nos hemos vuelto una especie de narcisos exhibicionistas del siglo 21. Ha llevado no solo a exhibir bellos cuerpos, sino la materialidad de la vida y cuanta cosa se pueda. Pero habrá que decir, se siguen rompiendo límites del exhibicionismo y locura. Aquí le dejamos uno a la reflexión. Un hombre del norte de África fue sentenciado a dos años de prisión. La razón: amenazar con arrojar a un bebé del quinceavo piso de un departamento si no recibía mil likes a la foto que publicó en su muro de Facebook. En la imagen aparecía un niño de año y medio en el filo del balcón sostenido de su playera y el mensaje: “mil likes o lo dejo caer”. La imagen se viralizó y conmocionó a miles en el mundo.



Las autoridades de Argelia, que inmediatamente actuaron, lograron detener al sujeto que amenazó a la integridad del pequeño. Resultado de las pruebas, se configuró una sentencia de dos años de cárcel para el hombre que, después, dijo estar bromeando con su publicación. Que había usado Photoshop para desaparecer los barrotes de balcón. Está demás decir que la foto desquició la redes y generó el repudio de miles que pidieron más castigo al familiar del pequeño. Una decisión muy acertada de las autoridades de aquel país africano para sentar precedentes contra el exhibicionismo. ¿Cree usted que hay necesidad de jugar con tales sentimientos para sentirnos importantes, aun cuando sea esto una broma. ¿Ahora entiende que las redes nos han convertido en una especie de animales exhibicionistas?

Crece como la espuma

Interesante reporte presentó Ericcson. La última edición del Ericsson Mobility Report asume que 2 mil 600 millones de nuevos usuarios de banda ancha móvil habrá de aquí al 2022. Algo así como un promedio de un millón diario. La tecnología de acceso dominante en 2018 será LTE/4G, convirtiéndose en la tecnología móvil de crecimiento más rápido de la historia de la era digital. La LTE ha tardado solo cinco años en dar cobertura a 2 mil 500 millones de personas, comparados con los ocho años del 3G para llegar a este número.



Lanzamiento

Y nos enteramos que Samsung no se detuvo. Ya se empieza a rumorar que la surcoreana gigante ya planea presentar el Samsung Note 8 en la segunda quincena de septiembre. Veremos si vale la pena gastar por la nueva terminal, que no solamente promete no explotar, sino costar algo así como mil dólares. Hasta el próximo domingo. ¡Nos vemos en un clic!