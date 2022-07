Molestia e indignación hacia la FGE de Sinaloa por caso de Luis Enrique Ramírez

Molestos e indignados están los familiares del periodista Luis Enrique Ramírez con los resultados de la Fiscalía General del Estado, porque a dos meses del asesinato no se han tenido avances del caso. También de acuerdo a los familiares, si ellos no preguntan sobre si hay avances o no el personal de la FGE no se toma la molestia de avisarles, el pasado viernes se enteraron por medio de terceros que una presunta implicada en el caso no declaró porque la Fiscalía no le entregó una copia del expediente a la defensa. Si al pendiente de esta investigación está hasta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, qué se puede esperar de los que no. La fiscal Sara Bruna Quiñónez lo único que hace es callar.

SE ACABARON los moches en el Ayuntamiento en los pagos de las primas de jubilación de los trabajadores. Andan muy contentos algunos de los sindicalizados y Julio Duarte Apán, ya que les pagaron esta prestación, y completa, no como lo hacía el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro. También ahora se ve que los sindicalizados andan trabajando y colaborando con el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil de manera más coordinada. Han cambiado tanto las cosas en el Ayuntamiento, dicen muchos trabajadores, ya que ahora se trabaja más a gusto. La misma ciudadanía también está viendo la diferencia en la mejora de la prestación de muchos servicios y sobre todo el trato que da el alcalde a quienes se acercan a hacerle una petición.

En promesas quedó la revisión y posible apoyo para que no se eliminara por completo el programa de tiempo completo, el cual beneficiaba a miles de padres de familia en Sinaloa, ya que mientras ellos trabajaban, sus hijos permanecían en la escuela y les daban una comida. La secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, dijo una y otra vez que se iba a revisar el tema y que posiblemente las escuelas ubicadas en las comunidades más vulnerables iban a ser beneficiadas con el regreso de este programa, pero no fue así. Muy mal ha quedado la Sepyc en el tema de las escuelas porque tampoco pudieron lograr que miles de niños estudiaran de manera cómoda y muchos lo hicieron teniendo que soportar las altas temperaturas por faltas de energía eléctrica, en mobiliario viejo y sin los insumos para los filtros sanitarios.

A vacunarse este día, se empezarán a inmunizar a miles de niños de 5 a 11 años de edad. Se espera que tanto Omar Alejandro López, delegado de los programas del Bienestar, y el secretario de Salud, Cuitláhuac González, hayan aprendido la lección y no se repitan de nuevo las largas filas de padres de familia y de niños bajo los intensos rayos del sol. Ojalá que en esta ocasión se hayan organizado mejor porque continúan las altas temperaturas, así como las lluvias y no hay que ponerlos en riesgo. Por otra parte, el gobernador Rubén Rocha llama a los padres a registrar a los niños en la página para que de esa forma les puedan mandar más vacunas, ya que asegura que por eso no les mandan más dosis, porque el Gobierno Federal no ve a muchos interesados. En esta ocasión se inmunizará a 48 mil niños más, se les pide a los padres guardar el orden y no exponer a los niños ante las altas temperaturas, habrá vacunas para todos.