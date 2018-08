“En el trabajo de hacer la transformación social y económica del país, para crear una nacionalidad orgánica grande y fuerte, rica y dichosa, por medio de reformas de muy distinta naturaleza, pero entre las cuales tendrán que ser las más importantes, las agrarias; mi obra personal, se parece a la de Degollado. Confieso sin rubor, que en la mayor parte de las batallas que he librado, el derrotado he sido yo, pero así y todo he logrado llamar la atención general, hacia los problemas que la repetida transformación entraña y enfrentar resueltamente al país con esos problemas.Si otros méritos no logro hacer, para merecer de los conciudadanos el título de patriota, creo que ese cuando menos, me deberá ser reconocido en justicia. Y no aspiró a más, porque creo, que yo como Degollado, no recibiré de mis contemporáneos mientras viva otra recompensa que la prisión que ya sufro, y la indiferencia y el olvido que más adelante sufriré”.Estas palabras las escribía desde la cárcel, a la que había sido llevado por haberse levantado con el Plan de Texcoco en contra del gobierno de Francisco León de la Barra, el licenciado Luis Molina Enríquez, uno de los ideólogos más brillantes de la Revolución Mexicana. Es autor de Los grandes problemas nacionales (1909). Nacido en Jilotepec, Estado de México, en 1868, murió en la ciudad de México el 1 de agosto de 1940.