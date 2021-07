Momento de actuar, se disparan contagios por Covid-19 y aparece el dengue

¿Qué esperan? Mazatlán está entre un nuevo embate de dengue y la tercera ola de Covid-19. Es momento de que las autoridades y ciudadanos asuman la responsabilidad de tomar decisiones que no solo salvarán vidas, sino que también podrían salvar la economía de un nuevo colapso. En medio de todo este negro panorama, aparece la cerrazón del presidente López Obrador que ordenó el regreso a clases presenciales para fines del mes de agosto. Sea como sea, dijo. Es en verdad una locura. Nadie en su sano juicio pondría en riesgo la vida de sus hijos. ¿Quién está dispuesto hacerlo? Si López Obrador quiere mandar a su hijo a clases presenciales, pues es su decisión. López Obrador no se ha dado cuenta de los estragos que está provocando la tercera ola de contagios por Covid-19. Lo reconoce, sí. Pero de qué sirve, si no se ordenan medidas de contención a este nuevo repunte de contagios. Lo cierto es que esta ola de contagios exhibió lo inútil de los “semáforos” impuestos por el gobierno. En julio del año pasado, con similares números de contagios, se impuso semáforo rojo. Hoy es amarillo, más tirando a verde. ¡Inútiles! Este mal uso de los “semáforos” creó la idea de que Mazatlán estaba bien en materia de Covid-19. Craso error. Hoy, Mazatlán paga las consecuencias. Con la aparición del dengue, las cosas se complicaron. Dengue y Covid son una mezcla mortal. La capacidad hospitalaria está a punto del colapso. Familias completas están contagiadas. Muchas casas se han convertido en hospitales. Ya es tiempo de que todos, absolutamente todos, asuman su responsabilidad. So pena de sufrir las consecuencias.

De qué se trata. La construcción a un costado del antro disfrazado de restaurante en Playa Norte llamado El Muchacho Alegre ha llamado la atención. En primer lugar, se apropian de un pedazo de playa. Que dizque ya lo tenían en concesión desde hace tiempo. En segundo, se trata de una ampliación que pretenden realizar los propietarios de ese antro encabezado por Ricardo Velarde. Habría que investigar si realmente cuentan con los permisos oficiales federales para aprovechar esa parte de playa. Y aun si los tuvieran, sería interesante saber qué tan legales son. Pareciera que este grupo de empresarios encabezados por Ricardo Velarde son los grandes beneficiarios de los anteriores y actuales funcionarios de gobierno.

Recorren zonas infectadas por dengue. Personal de la Secretaría de Salud apareció en calles del puerto distribuyendo abate para combatir la presencia del mosco transmisor del dengue. Es en áreas del Infonavit Playas donde se concentraron algunos trabajos de combate al dengue. Hasta aquí todo bien. Aun cuando falta que recorran las zonas fumigando. El asunto es que algunos de los trabajadores de la SSA se niegan a entregar las bolsitas de abate cuando las familias por temor al Covid-19 les piden que no ingresen a sus casas y en su lugar se los den a ellos para colocarlos en pilas y otros depósitos de agua. Es por el bien de los propios trabajadores y seguridad de las familias ante los contagios de Covid-19.

Alerta en Isla de la Piedra. Corren versiones de que muchos habitantes de ese lugar se encuentran contagiados por Covid-19. Y cómo no estarlo si en las últimas semanas miles de turistas lo visitaron sin los cuidados adecuados. Esto pasa cuando no se respetan los protocolos de salud.

