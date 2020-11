Momento estelar de la Japama

Hipocresía. En lugar de promover a Ahome en forma positiva, el alcalde Guillermo “Billy” Chapman lo ubica en el escándalo. Al acudir al Encuentro Nacional de Turismo en Tijuana, Baja California, Chapman fue interceptado al ir con Carlos Mora, el organizador, conduciendo en estado de ebriedad por policías preventivos. Aquí quiere que todos anden derechito ante sus ojos, y reprende a sus cercanos por algún desliz, pero en otro lado tolera todo, como el subirse al vehículo de Mora que traía una “copas” de más ¡y manejando! La hipocresía al desnudo. Dicen que con este escándalo encima inició ayer el evento. Con esto se comprueba que este tipo de reuniones más bien son de paseo, de recreación, que a lo que dicen que van. Eso sí, con cargo al erario.



Eso nomás faltaba. La regidora petista Socorro Calderón se voló la barda al denunciar a la síndica procuradora Angelina Valenzuela, por violencia política ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Dicen que Calderón lo que está haciendo es el ridículo. Sus argumentos son de pena ajena. Muchos consideran que la regidora le está haciendo el trabajo sucio al alcalde Chapman, con quien fue sentenciada por violencia política en razón de género y acoso laboral contra Valenzuela por el citado tribunal. Algunos dudan de que se lo hayan pedido, sino que ella misma se ha de haber aprontado con Chapman para con esa acción quedar bien. Qué ganas de ser risión de los ahomenses.



Los descuentos. Los trabajadores de la Universidad Autónoma Indígena de México andan molestos hasta decir ¡ya basta! Se trata de los del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, cuyo líder local es Isaac Valdez. El motivo por el que los trabajadores andan como agua para chocolate es que les llegó descuentos en sus salarios por préstamos que no pidieron al sindicato. Su líder Isaac Valdez se hace “pato”, por lo que los trabajadores están pidiendo explicaciones a la administración de la UAIM. Se habla que los trabajadores lograron que se abriera una investigación. De seguro que esto desembocará en un escándalo garantizado.



Momento estelar. Todo un show se montó para la entrega de la respuesta a las observaciones del manejo irregular de 91 millones de pesos que afloraron en la auditoría en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. El gerente general de la paramunicipal, Guillermo Blake, y el titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix, fueron los protagonistas del nuevo capítulo de lo que parece una farsa más del gobierno del alcalde Chapman. Uno entregando los legajos de documentos y el otro recibiéndolos. Dentro de 15 días, si es que no salen con otra cosa, se sabrá cuántos millones realmente fueron los que fueron “manoteados”. Por lo pronto, los consejeros de la paramunicipal nomás están viendo como los “chinitos”. Son un cero a la izquierda.



Albazo. Como un balde de agua helada cayó entre los líderes de los colectivos sociales y defensores de derechos humanos de Ahome la decisión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado: ratificar a José Carlos Álvarez como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No hablan bien de Angélica Díaz, José Antonio Crespo, Yeraldine Bonilla y Margarita Inzunza. Les huele mal que los morenistas hayan votado a favor de Álvarez. Se sabrá luego que pasa en el pleno.