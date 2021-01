HISTORIA EN EL DEBATE

11 de enero de 1971

Restauración del valle, Topo y nuevo aeropuerto. La construcción de obras portuarias en Topolobampo, rehabilitación de terrenos del Valle del Fuerte y la pronta iniciación del nuevo aeropuerto, serán los principales asuntos que lleva el gobernador sinaloense para gestionar ante el gobierno federal, en viaje que realiza a la ciudad de México. Aun cuando el nuevo aeropuerto para el norte de Sinaloa, con capacidad para el aterrizaje y despegue de aviones jet, ha sido autorizado ya por las autoridades federales, no se ha fijado la fecha en que se iniciarán las obras.

Urge al ingenio más caña. La necesidad de que los ejidatarios y pequeños propietarios dediquen mayores áreas al cultivo de la caña será expuesta en reuniones que Compañía Azucarera de Los Mochis tendrá con los parceleros y parvifundistas. De no aportarse la suficiente materia prima para la elaboración de azúcar, el ingenio no podrá cubrir la cuota asignada y continuará arrastrando una producción deficitaria. Durante los tres ejercicios anteriores, ha faltado caña, por lo que se ha reducido la producción.

Monja creará colonia para leprosos. Vaticano. La madre Teresa Bojaxhiu, regresó a los barrios bajos de Calcuta con dinero suficiente en su andrajoso bolso para construir una ciudad para los leprosos. La sexagenaria monja recibió un cheque por 24 mil dólares, correspondiente al primer Premio de la Paz de la Santa Sede, de manos del papa Paulo VI, que honra la memoria del papa Juan XXIII. "Soy quien menos merece el premio, pero dado que será para el servicio de los pobres, estoy encantada de recibirlo", dijo a los periodistas.

La madre Teresa anunció que empleará el dinero en la construcción de una colonia para leprosos en Madhya Probesh, sobre un terreno donado por el gobierno indio. La colonia se llamará "El don de la paz". Anteriormente, ya había construido una colonia similar en Bengala, denominada "La ciudad de la paz", con dinero de la venta de un automóvil blanco donado por Paulo VI en 1964.

Agasajo para la señora Ma. Elena de Raygoza. Las damas leonas dedicaron su reunión más reciente para festejar a la señora María Elena Rendón de Raygoza, esposa del licenciado Jorge Raygoza González, quien espera próximamente el arribo de la cigüeña. La señora de Raygoza recibió una útil bañera y artículos de baño para el bebé que pronto llegará. Cuquita de Rosas, Amalia de Hallal, Georgina de Zamarripa, Blanquita de Látigo y muchas más disfrutaron de una amena tarde.

11 de enero de 1996

Corrupción hundió al ayuntamiento. El alcalde de Culiacán, Sadol Osorio Salcido, afirmó que el ayuntamiento está hundido por los graves problemas de corrupción que se han acumulado desde las anteriores administraciones municipales, y confirmó que han aflorado malos manejos del erario durante la gestión del exalcalde Humberto Gómez, en complicidad con proveedores. El PRD también acusó al expresidente municipal de enriquecimiento inexplicable, con licitaciones falsas de obras que fueron asignadas a empresas propiedad de sus hijos.

Sin interés por aclarar crímenes políticos. México, D.F. Las autoridades del país no tienen interés en aclarar los asesinatos de importantes mexicanos como el cardenal Posadas, los políticos Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu o el magistrado Polo Uscanga, señaló el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. El jerarca católico se refirió al largo tiempo que han tomado las investigaciones, sin que hasta el momento se hayan obtenidos resultados convincentes y verdaderos.

Clinton demandado por acoso sexual. Washington. Un tribunal federal de apelaciones falló que una exempleada del estado de Arkansas puede demandar judicialmente al presidente Bill Clinton por acoso sexual. Los abogados de Clinton sostuvieron que no debería ser interrogado bajo juramento en una corte de justicia en relación con el caso mientras ocupe la Casa Blanca. “Un presidente en funciones no es inmune a las demandas civiles por sus acciones no oficiales”, falló el tribunal.