Monólogo presidencial

“Toda dictadura, sea de un hombre o de un partido, desemboca en las dos formas predilectas de la esquizofrenia: el monólogo y el mausoleo”

Octavio Paz

Quiero pensar que transito la vida con el asombro y la esperanza a los costados, que ya muy pocas cosas me impresionan y cuando sucede algo que lo logra me quedo quieta, pensando qué hace que algo así pueda ocurrir y preguntándome que motiva a las personas a expresar o guardar las palabras y sobre todo los significados.

Hace pocos días el presidente perdió la compostura – one more time –, no puede contenerse, siente el poder en forma tan profunda que le es difícil imaginar que alguien pueda cuestionarlo. Increíble para él que un grupo de artistas y ambientalistas le dedicaran un mensaje por demás respetuoso sobre los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.

Cómo se atreven, lo menos que dijo fue que les pagaron y son neoliberales. ¡Ay! Su palabra mágica apareció y todo cae ante ella. Acto seguido los bots iniciaron feroz ataque en redes hacia quien consideraron los principales, irrespetuosos y ocurrentes activistas.

Lo cierto es que hay razón en el llamado al presidente: varios de quienes intervienen, son como 40, votaron por él y por un proyecto prometido de gobierno incluyente y respetuoso. ¡Equivocación! Como decíamos en un antiguo juego de la infancia.

El presidente y los bots respondieron con encono, pero sus mensajes no son pilares que sostengan las vías y el peso del tren. Nadie quiere un accidente ni el daño a los sistemas de vida y naturaleza. Al suelo de la península de Yucatán, en palabras de la especialista Verónica Franco Toriz, se le conoce como paisaje kárstico, muy sensible a los cambios externos, debido a que son suelos superficiales y delgados.

Está documentado -en la selva abatida- que hay espacios en la tierra donde se ven los cenotes y por ahí es donde han trazado la ruta ¿Cómo harán para que resista? Se lanzaron sin estudios ambientales, sin medir el impacto, sin reconocer el valor de la diversidad que ha prosperado por milenios gracias a la no intervención humana. Es el segundo pulmón del mundo y la biodiversidad un tesoro de la humanidad. López Obrador no sabe dialogar, ni lo intenta, solo le interesa lo que él dice y que nadie contradiga. Es absoluto.

Parece una historia de ficción política, no lo es. La consulta para la revocación de mandato está en marcha, hay veda electoral solo en la imaginación de la ciudadanía, en la del gobierno no, jamás sucedió en la mente de quien gobierna cumplir con la veda y guardar respetuoso silencio.

México vive un tiempo raro y como dicta la conseja popular, raro es pariente de lo feo. Por decreto decir que los servidores públicos la promuevan es clara violación a un principio que hemos seguido desde hace décadas el que la autoridad no participe en procesos electorales. La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aclaró que el decreto que permite a servidores públicos promocionar procesos electorales no aplica para la consulta de revocación de mandato. Tratan el tema como ratificación, no es tal, se trata de revocación de mandato. La ratificación en la que insisten tiene el significado de la continuidad y el presidente fue elegido para un periodo de 6 años que deberá cumplir.

La revocación es un instrumento que ha de solicitar la ciudadanía y que define la ley de la siguiente manera: un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

Mario Delgado, mandado obviamente por López Obrador, promueve la ratificación, trata de engañar y si lo hace, muchas personas creen a “pie juntillas” lo que los presidentes de Morena y la República les presentan. ¿Quién paga los miles de espectaculares que han sembrado en el país, que recursos económicos, quien aporta? Por lo pronto aquí en Ahome la tarde antes de la inauguración de Expoceres que contó con la presencia del gobernador, el presidente municipal se tomó la foto promoviendo la consulta. Les digo, el asombro no me abandona, lo bueno que la esperanza tampoco. Tiene que haber razón de ser.

Posdata.- Topolobampo, amor y dolor de mi vida, seguimos con tema del “standard”, nos orillan a pensar en que debemos buscar ser municipio. Veremos de qué lado están los regidores y regidoras, del lado del pueblo o del lado de los que buscan oportunidad que no les pertenece; además, nos sumamos a la idea de pintura blanca, si es que habrá pintura.