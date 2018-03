Monopolio entre los estrategas

Se acaparan los puestos, se amontonan para tomarlos. El monopolio está a la vista. O quizás no hay mucho de dónde escoger. Pero el grupo está compacto y ha tomado el comando. Se trata de los estrategas en el futbol amateur local, que ya tomaron su puesto como directores técnicos de selecciones para los campeonatos estatales que se avecinan. Se conoce que Fernando “El Choco” Reyes ya tiene en su bolsillo la categoría Chupones, pero también entra en la pelea por dirigir la Juvenil A. Mientras tanto, Erick Cruz del Bosque toma las riendas de los Panditas. Y así se va formando el cuadro multicolor.En Osos el técnico Miguel Ángel Higuera está más puesto que un calcetín para dirigirlos en el próximo certamen. En los chicos Infantiles la disputa se mira entre Felipe Espinoza y Alejandro Camacho. En la Juvenil C podría ser la mancuerna de Jonathan Armenta y Miguel Ángel Higuera, y la disputa continúa por la Juvenil B, pero será entre uno de este mismo listado acaparador.Y a propósito de xuxis, niñuris, yafloritis, -traducción- “Jamás he sido de otra, más que aquella vez.” ¡Ai´sí! Ahora se espera que todo ese futbol esté regularizado ante la Afoesac. De otra manera no se podrá participar. Se conoce que el mes próximo habrá cuatro torneos en la entidad. Pero se desconoce si los entrenadores ya están trabajando con la selección. Pues surge el comentario que estos estrategas han tomado como base a sus equipos, dejando fuera a infinidad de prospectos.