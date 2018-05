Monterrey no puede ser sede de Grandes Ligas

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- ** “Cuando uno gana seguido en el beisbol hay que aprovecharlo porque en esto se debe aplicar aquello de ‘Guarda pan pa’ mayo y malojo pa’l caballo’”... Pompeyo Davalillo.La pregunta de la semana…: Melo era el sobrenombre por Baldomero Almada. Pero, ¿cómo lo llamaban en Boston?La respuesta…: Meximan.Cu... al bate.- La serie Dodgers-Padres en Monterrey, el fin de semana pasado, alebrestó a unos cuantos cu..., quienes aseguran que la metrópoli de Nuevo León está lista para ser una sede de Grandes Ligas. Unos lo afirman por ignorancia, otros para congraciarse con los mexicanos, para quedar bien con ellos, para ser mentirosos. Un equipo de las Mayores en Monterrey daría pérdidas mul-ti-mi-llo-na-rias, por la sencilla razón que no es una ciudad con la capacidad económica para mantenerlo…Los supercostos.- Para comenzar, ¿de dónde van a salir los cien y más millones DE DÓLARES anuales que se irían en honorarios de peloteros?... ¿De qué manera conseguirían los otros 50 millones de DÓLARES anuales necesarios para mantener 10 equipos de las Menores y las oficinas del equipo grande?... ¡Ah! ¿Y cómo reunirán los mil 300 o mil 500 millones DE DÓLARES que costará la divisa? No hay anunciantes en todo México ni compradores de boletos para esos niveles. Carlos Slim Helú, Alfredo Harp Helú y los otros supermillonarios mexicanos son hombres de negocios, no mecenas de las Grandes Ligas. Pero todos sabemos cómo son los cu…“Mientras más veo jugar a Babe Ruth, más creo que es un personaje mitológico”... Bill Wright, periodista deportivo, en 1918.Aniversario dentro del campo.- Cuando dicen…: “Hank Aaron sacó 755 jonrones”, no es verdad, fueron 754, el otro no “lo sacó”, lo fabricó a base de piernas, hace hoy 51 años. Los Bravos jugaban doble en el Connie Mack Stadiun de Philadelphia. En el octavo inning del primer juego, Hack Aaron apareció bate en mano, con dos outs, Miguelito de la Hoz en primera, y lanzaba Jim Bunning con ventaja de 3-1. Aaron conectó batazo al centerfield, cuya pelota rodó hasta chocar con las bardas, donde la recogió el centerfielder, a 400 pies del home. Cuando el tiro de relevo llegó a manos del catcher, ya Hank había anotado la carrera del empate. Pero en el noveno los Phillies ganaron 4-3…DATO HISTÓRICO…. Jesse Burkett, quien está en el Hall de la Fama, tiene desde 1905, el récord de más cuadrangulares dentro del campo, 55.“Cuando yo era niño, solía imaginar que había muchos animales bajo mi cama. Se lo conté a papá, y él resolvió el problema inmediatamente...: le cortó las patas a la cama”… Lou Brock.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.