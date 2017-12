Monterrey saborea su primer cetro en su casa

De perlas les cayó al Monterrey y a sus aficionados haber conquistado su primer título en su nuevo estadio, luego de sufrir par de tropiezos en las dos finales de Liga que disputó.

Cierto, la Copa MX no tiene el mismo valor ni sabor que el de la Liga, pero por el golpe tan duro que venían de sufrir los rayados al caer ante los Tigres, tenían la obligación de salir con los brazos en alto en esta tercera contienda titular y cumplieron.

En efecto, ya que lograron una ajustada victoria de 1-0 sobre los Tuzos del Pahuca, con anotación al minuto 50 de Avilés Hurtado, el mismo jugador que en la final de Liga falló el penal que escribió el destino de sus colores ante los felinos.

Por lo tanto, reiteramos, un título es un título y se debe festejar con la misma intensidad, como lo hizo la fiel afición de los norteños que tenían un mal sabor de boca por los recientes malos momentos que vivieron.

Y sinceramente, el Monterrey por la brillante campaña que realizó en el torneo recién concluido merecía tener su recompensa, sin embargo, se sabe que los éxitos en el futbol no se dan por merecimientos sino por los goles.



De regreso. De la buena cantidad de los llamados refuerzos que contrató Dorados para la venidera temporada de la Liga de Ascenso MX, el que nos ha llamado más la atención es la del jugador Cristian López, quien regresa al club que lo vio nacer.

López forma parte de esa generación que surgió del equipo de la Tercera División del cuadro sinaloense, luego formó parte del club grande y después fue cedido en calidad de préstamo a Mineros de Zacatecas.

Sin embargo, todavía es tiempo de que el mencionado no puede consolidar su carrera y convertirse en un jugador que juegue semana a semana los noventa minutos.

Ojalá que en su nueva aventura con el equipo de casa encuentre el apoyo del técnico Francisco Ramírez y lo coloque en el once titular, para que López demuestre que ya está listo para ser un hombre importante en el club.



Anécdota. Esto sucedió en el año 1976 en la cancha del Centro Cívico Constitución en un duelo final de la Liga de Tercera Fuerza que disputaron Atlético El Barrio y El Tamarindo. Dicho cotejo fue sancionado por el popular silbante que le apodaban el Perro Mocho.

Resulta que el portero de El Tamarindo despejó el balón a la media cancha y el jugador deEl Barrio, José Antonio Gámez, a quien le apodan la Morena, lo cabeceó desde ese lugar y la pelota tapó al guardameta para conseguir ese increíble gol en tiempos extras y que le dio el título a sus colores. Si no lo creen, cuando vean a la Morena Gámez le preguntan para que les platique de esa acción, porque sinceramente no es nada fácil anotar un gol con la testa de tan lejana distancia.