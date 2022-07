Morena advierte que no apoyará ilegalidades del Químico

Segundo aviso. El líder de Morena en Sinaloa ya lo dijo. Y la senadora morenista Imelda Castro lo reafirmó: no se apoyará a nadie que no cumpla con los principios básicos de Morena. Manuel de Jesús Guerrero Verdugo e Imelda Castro se refirieron al caso de los 400 millones de pesos, que sin licitar contrató el Ayuntamiento en Mazatlán. El destinatario es el alcalde Luis Guillermo Benítez, quien aparentemente no se da por enterado. Ya el mismísimo gobernador Rubén Rocha Moya había lanzado el primer aviso de advertencia al Químico cuando dijo que los alcaldes y demás servidores públicos deben respetar la Ley. Pero Benítez no parece entender los mensajes. Con el descubrimiento de medicamento caducado en el Hospitalito Margarita Maza de Juárez, molesto por la denuncia que hicieron pública un grupo de regidores, respondió agresivamente. Acusó a trabajadores sindicalizados de ser ellos los que se han robado medicamento. Adelantó que presentará demanda y pruebas. Esto suena más a una cortina de humo que intenta desviar la atención de los principales problemas que tiene enfrente. El mayor: la investigación que la Auditoría Superior de Sinaloa está realizando a la denuncia por los 400 millones de pesos contratados ilegalmente sin licitar. Y no solo eso, hay indicios de irregularidades que dan cuenta el caso de Nafta, la entrega de terrenos, gastos que hace el alcalde sin ton ni son. Habría que sumarle una de las últimas expresiones: Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. El Químico se ha convertido en una gran piedra en el zapato para el gobernador. Sus desatinos, abusos, excesos e ilegalidades tal vez pesan para que Rocha Moya prefiera no venir a Mazatlán, porque sabe lo que está sucediendo.

Él sigue, que no le haga al loco, le manda decir el presidente de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, al alcalde de Mazatlán, Luis Benítez. El líder de MC en Sinaloa sabe de los vaivenes que tiene el ambiente político. Siguió de cerca el caso del hoy exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y hoy con esos datos está en condiciones de adelantar que por todas las irregularidades en las que ha incurrido el Químico, él seguirá los pasos de Estrada Ferreiro. En Mazatlán ya se vivió un desafuero de un alcalde: Jorge Rodríguez Pasos, en aquel “trienio de locura” que provocó graves problemas en el municipio. Rodríguez Pasos y el Químico tienen mucho en común. Les encanta el negocio, la fiesta, el trago. Y ambos unieron a todos los sectores de Mazatlán... Pero en contra.

Ejemplo de ineptitud, salpicado de impunidad, son las supuestas investigaciones que se han realizado en torno al asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. Dos meses han pasado del ominoso crimen y el Gobierno Federal exhibe su ineptitud, y el Gobierno del Estado lo secunda. Un juego perverso en el que la federación por tres ocasiones ha asegurado que hay detenidos por el asesinato de Luis Enrique, y la Fiscalía Estatal lo desmiente. A lo más que han llegado es a identificar a dos supuestos responsables materiales del crimen. Pero la ineptitud de la Fiscalía de Sinaloa llegó a la audiencia de una supuesta implicada sin otorgarle copia de la carpeta de investigación a la defensa de esa persona. Un error de parvulito. O tal vez a propósito, para viciar la investigación y ocultar la verdad en este caso.