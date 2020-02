Morena camina rumbo a la polarización entre los grupos que pelean posiciones

La polarización que viene. En Morena no todo es felicidad. En Sinaloa, los grupos (o tribus) como les guste llamar, están con todo en busca de las posiciones políticas que estarán en juego el 2021. Y es que Morena en Sinaloa está “suelta”. Sin cabeza y sin un rumbo claro, hacen votos porque se hagan realidad las encuestas que colocan a ese partido adelante de todos. Pero deben entender que las encuestas son la foto del momento. Y en efecto marcan un camino, pero no es definitivo. Tal vez no permeen los conflictos nacionales que enfrenta Morena. Pero en el estado, en los municipios, en la zona rural, en las colonias, es otra realidad que bien se debe medir en forma permanente. Senadores, diputados y alcaldes, sin sumarle a muchos de los que integran sus respectivos equipos, andan en plena campaña. Quieren seguir cobrando. Algunos buscarán convertirse en “changos mecateros”. Si esa actitud y forma de actuar que tanto ha sido criticada. Y ahora Morena pretende hacerlo. Los conflictos internos, el pleito entre aspirantes, está aquí. Y conforme se acerquen las fechas de la selección de candidatos, sin duda los jaloneos aumentarán. Y no parece que haya algo que lo pueda evitar. Ante este escenario, la disputa que viene en el 2021, sin duda se convertirá en un manjar periodístico, amén de los golpes bajos y estercolero que se lancen.

¡Fuera máscaras! No hay duda, el alcalde Luis Guillermo Benítez sigue de fiesta. No quiere y ni se le ve intenciones de sentarse a gobernar. La fiesta arrancó desde la Fitur y la sigue aquí en Mazatlán desde su regreso. El viernes, sin remordimiento alguno, en la presentación musical del cantante Julión Alvarez, a la menor insinuación el alcalde agarró la botella de Buchanans y con fervor patrio le entró directamente ante la rechifla y aplausos de los presentes. La borrachera continuó ayer con la elección de la reina del carnaval. Y claro está, la seguirá en carnaval y después en Semana Santa, y por qué no, la de Pascua. ¡Ajúa! No te acabes, Mazatlán.

No se queda atrás. Reportan que el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, José de Jesús Flores, estuvo ayer por los rumbos de Concordia. Asistió a una reunión política de Morena. Y nos aseguraron que al observar cerca a elementos de la Policía Estatal, arremetió en contra de ellos lanzando toda clase de improperios. En primer lugar, Flores no tiene nada qué hacer en Concordia. Y lo peor, mucho menos insultar a policías estatales, a quienes por cierto acusó, no sabemos de qué, ante el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa.

Inauguración simbólica. El nuevo Hospital General de Mazatlán, inaugurado oficialmente el pasado miércoles 29 de enero, permanecía sin operar hasta ayer. De acuerdo con personal de guardia de ese nuevo hospital, se dice que arrancará operaciones hasta el próximo martes, ya que el lunes es un día inhábil. Las nuevas instalaciones del Hospital General cuentan con equipo médico de nueva tecnología. Además de especialidades que se pondrán al servicio de la población no solo de Mazatlán sino de todo el sur de Sinaloa. Su operación, y sobre todo mantenimiento, será un verdadero handicap para el Gobierno del Estado, particularmente por la incertidumbre sembrada en el Sector Salud, con los desaciertos del Insabi y el grave problema del desabasto de medicamentos.