Morena demuestra farsa en proceso interno de elección de candidatos

No dan una. Una prueba más de que el proceso interno para elegir candidatos en Morena fue una farsa es la designación de Ana Ayala Leyva para la diputación federal por Ahome, en lugar del alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman. Esto fue una ofensa más para los morenistas y se refuerza el mensaje en la población de que ese partido salió peor que los otros. Ayala Leyva se registró para la candidatura a la alcaldía y para la diputación local del Distrito 02, pero no para la diputación federal. Así se las gasta el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que todavía tiene el descaro de fustigar a los consejeros del INE por la cancelación de casi 30 candidatos bajo el argumento de que estos no presentaron gastos de precampaña porque no la hicieron, ya que la elección de candidatos se hizo por encuesta. Qué fachada. Ya no engaña a nadie.

Los efectos. En mayor o menor grado, se habla que el hecho de que el alcalde Chapman haya sido bajado de la candidatura a la diputación federal le favorece a Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-PAS a la alcaldía, aunque esté claro que Ayala Leyva sea su títere. Dicen que lo mejor hubiera sido que esa posición se la dieran al grupo de morenistas inconformes para bajar realmente presión interna, pero el quitarle la candidatura a Chapman le despeja un poco el camino a Vargas Landeros ante la población abierta pese a que Chapman vaya como “pluri”. Sin embargo, ayer todos ellos desayunaron como si no pasara nada. Algunos juran y perjuran que esto es hipocresía pura. De ida y vuelta. ¿Será? Lo que sí es que pronto se sabrá si Vargas Landeros le toma distancia a Chapman o de plano se la juega para que la estructura y los apoyos del Ayuntamiento le favorezcan. Luego se sabrán los efectos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Sinaloa se recupera

Premio. En el PRI no hacen malos quesos. Mientras relegan a grupos leales al partido, premian a quienes han dado muestras de aliarse a los contrarios. Por ejemplo, al alcalde Chapman. Es el caso de la regidora priista Rosy López, quien dicen está por asumir la dirigencia de Movimiento Territorial priista en Ahome. Lo que es público es que Rosy López llegó como pluri por el apoyo del exalcalde Álvaro Ruelas, a quien pronto le dio la espalda y con su postura se acercó a Chapman, quien atacó a este y al partido. Y lo que son las cosas: a Ruelas y su grupo lo relegan y a los que han tenido una posición no muy clara con el partido los premian.

Importancia. Esto también pasa con los líderes cenecistas del Valle del Carrizo, a quienes el PRI relegó de las candidaturas, lo que nunca había pasado. Quien repartió el queso no le tomó importancia a esa región. En cambio, casi todos los partidos tienen candidatos de esa zona que da o quita triunfos para alcaldes. Por ejemplo, el Partido del Trabajo tiene a Cecilio Gámez como candidato a diputado local por el Distrito Electoral 03 y a Gladys Santana como candidata a regidora; Redes Sociales Progresistas tiene a Luis Gerardo Aguilar Beltrán como candidato a regidor; Movimiento Ciudadano a Raúl Rivera como candidato a regidor. El PRI puede decir que Deysi Judith Ayala va como candidata a diputada local pluri, pero ya los líderes cenecistas dejaron claro que ella no representa los intereses del sector ni de esa sindicatura.

Leer más: Ciudadanos de talla pequeña esperan que candidatos los escuchen en Sinaloa

De película. Algunos ven que la lucha por la alcaldía de El Fuerte va a estar de pronósticos reservados. Se habla que el candidato del Verde Ecologista, Vicente Pico, está capitalizando la inconformidad de los morenistas por la elección de Morena de Gildardo Leyva. Lo que se habla es que la votación se va a terciar entre la candidata priista Maribel Vega; de Morena con Leyva y Pico por el Verde. Para este ya es ganancia que exista esa percepción.