Morena en Sinaloa, ante un “hartazgo prematuro” producto de sus acciones

Hartazgo prematuro. A Morena pareciera no importarle. Es más, las cabezas de este movimiento se voltean hacia otro lado cuando se les señala. Lo cierto que en dos años han tirado a la borda las grandes expectativas que se crearon y que los llevaron a “barrer” en las elecciones del 2018. Hoy, quienes llegaron a los diversos cargos, dan cuenta de lo equivocado que estuvo la ciudadanía al apoyarlos. Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS a la gubernatura, tiene que cargar con todo eso. En este proceso electoral en Sinaloa, marcar las diferencias es clave. Y eso permitirá que los sinaloenses conozcan mejor las opciones para llegar al 6 de junio. Por un lado se tiene a un candidato que ofrece una imagen de un hombre mayor y cansado. Su bandera es combatir la corrupción e instaurar, si llega a la gubernatura, un régimen de austeridad. Rocha Moya no ha medido que al pronunciarse contra la corrupción al lado del “Químico” Luis Guillermo Benítez en Mazatlán, y junto a Gerardo Vargas Landeros en Ahome, sencillamente no hay palabras que alcancen a calificar tal actitud. Frescos en la memoria las acusaciones que lanzó Rocha Moya contra Cuen y la respuesta de este al señalarlo que tenía años cobrando en la UAS sin trabajar. ¿Hipocresía política? Por el otro lado, está un joven que ya en siete días de campaña oficial propuso cosas concretas, como el regreso de las estancias infantiles a Sinaloa. Y ante empresarios delineó lo que sería su estrategia para fortalecer las actividades productivas y generadoras de empleo en el estado. También habla de combatir la corrupción, pero puntualiza, primero hay que poner el ejemplo mostrando su declaración 3 de 3 para que la ciudadanía vea que van en serio.

Impresionante. Ayer se pudo observar una camioneta negra de mucho lujo circulando por diversas avenidas de Mazatlán. Además de lo lujoso que evidentemente se ve el vehículo, también porta el rostro del “Químico”, Luis Guillermo Benítez, alcalde con licencia y en campaña para reelegirse. Hasta ahí llega la proclama de austeridad del gobierno. Su propio candidato de Morena da al traste ese supuesto principio. Sin duda, “El Químico” es todo lo contrario a lo que dice ser la 4T. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos morenistas.

En caballo de hacienda. Fernando Pucheta ha tomado la campaña con tranquilidad. Pero a la vez le está imprimiendo un intenso dinamismo a sus acciones. Desde las 06:00 horas arranca su agenda. Colonias populares y zona rural ya están siendo recorridas. Pucheta es sin duda el candidato de “Va por Mazatlán” que mejor apuntalado está. “El Químico” pudiera estar cerca, pero sus inmensos negativos lo hunden. Ante tal escenario se han intensificado los ataques anónimos con portales y sitios de internet “fantasmas” en contra de Pucheta. Hay elementos que pudieran servir para identificar a quienes impulsan esta campaña de lodo. Y todos los caminos apuntan hacia los mismos. Pendientes.

Semana de la Moto no oficial. Claro que en otros años en estos mismos días, la Semana de la Moto estaba en todo su esplendor. Hoy se celebraría el imponente desfile de motociclistas que llegaron a contarse por más de 15 mil. Hoy son muy pocos los grupos de motociclistas que arribaron a Mazatlán. No son rebeldes sin causa. Son en su mayoría profesionistas que gustan de la motocicleta y aportan una importante derrama económica. El evento, como saben, fue cancelado no solo por la pandemia, sino por un gobierno que pretendía hacer negocio.