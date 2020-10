Morena en la encrucijada

Por luchas internas, por irregularidades en las encuestas que realiza el INE, el tribunal electoral está a punto de suspender la elección por la presidencia nacional de Morena con lo que el partido podría quedar acéfalo en vísperas de la mayor elección en la historia del país.

Así, el morenismo que ha venido de tropiezo y tropiezo, enfrentaría el riesgo de una debacle en momentos en que podría aprovechar que la oposición está desmembrada, aunque el ganón sería el dirigente interino actual, Alfonso Ramírez Cuéllar, que se quedaría al frente hasta después de la elección de julio del 2021.

Tanto Ramírez Cuéllar, como su antecesora Yeickol Polevnsky fallaron en cuestiones elementales, de jardín de niños, no pudieron o no quisieron dotar a Morena de un padrón confiable de militantes y esa fue la causa por a que tuvieron que intervenir el INE y el Tribunal Electoral, porque no había certeza en la elección, pero además se atravesó la pandemia de coronavirus y ya no se pudo hacer nada.

Los argumentos del tribunal para suspender la elección están a la vista, con una encuesta de conocimiento se depuró la lista de candidatos la presidencia quedando solo tres personas ampliamente conocidas: Porfirio Muñoz, Mario Delgado y Polevnsky, acompañados de dos desconocidas: Hilda Mirna Diaz y Adriana Menéndez, y en cambio quedaron fuera dos figuras muy conocidas: Gibrán Ramírez y Alejandro Rojas.

Aquí en Los Mochis, Lucio Antonio Tarín y el diputado federal Iván Ayala Bobadilla lamentan lo que está pasando en Morena en momentos en que la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador necesitan un partido fuerte que le ayude a sacar adelante los proyectos de transformación. Esperan que no pase a mayores, que no se cancele la elección. Aún en condiciones desventajosas, en que van a participar personas externas, Tarín recomienda que se siga adelante el proceso, porque hay muchas esperanzas en el partido, porque la militancia y toda la población necesitan una dirigencia legitimada para dar la pelea en el 2021. Se tiene que dar un voto de confianza al INE y que todos apoyen a quien resulte ganador.

“Son una bola de marrulleros, incapaces de ponerse de acuerdo”, aquí en Ahome también hay muchas corrientes que solo ven por sus intereses, se queja Ayala Bobadilla, quien recomienda dejar de lado las diferencias y ponerse de acuerdo. No se necesita esperar mucho para saber si los morenistas salen de la encrucijada o dan un salto al vacío.



Popurrí. Sigue la guerra de encuestas, de inmediato, Demoscopia Digital lanzó al aire los resultados de su medición de octubre, en la cual Morena, con 29.03 de preferencias y el PRI con 28.78, estarían en un cerradísimo empate técnico, con el PAN muy rezagado con solo el 8.16. Rubén Rocha también aventaja aquí, pero en empate técnico de 24.81 a 24.18 con el priista Jesús Valdés y quedarían muy rezagados los panistas Adolfo Rojo y Heriberto Félix. En otro escenario, también Gerardo Vargas, compitiendo por Morena, le ganaría al priista Mario Zamora y a los panistas Adolfo y Heriberto. Y se vaticina que vienen más.