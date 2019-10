Morena, en medio de confrontaciones. Las peleas intestinas en Morena son el sello. Pareciera reeditarse aquellas peleas de las tribus por el control del PRD. Aunque ahora son peores, pues están salpicadas con violencia, acusaciones, denuncias, represión. Todo entre ellos mismos. Ayer, la arena de las disputas llegó a las cámaras de diputados y senadores. La reforma fiscal los enfrentó. Los diputados federales, sin medir las consecuencias, aprobaron fas track la iniciativa tal y como se las entregaron. Esa fue la instrucción. Y como viles levantadedos la obedecieron. Triste papel el de los ocho diputados federales sinaloenses de Morena que votaron a favor del aumento a las tarifas del agua. No solo a la que se utiliza en el campo. También a la que se extrae de pozos de captación y es destinada para el consumo de las familias. Los diputados sinaloenses de Morena ni leyeron la iniciativa. Ellos solamente cumplieron como “levantadedos”. Sí, eso mismo de lo que siempre han criticado, señalado y acusado a los legisladores de otros partidos políticos. ¿Qué tan diferentes resultaron estos? Nada. Y algo peor, si no leyeron siquiera la iniciativa (pues se habla de que fue aprobada fast track. Les bastaron 20 minutos), pudieron haber pensado que ellos son legisladores de un estado altamente agrícola. Y que precisamente muchos de quienes dependen del campo votaron en un solo sentido que los favoreció. En el Senado ya se adelantó que frenarán no solo el acuerdo de los diputados federales de Morena de aumentar las tarifas del agua, también otras iniciativas. Pareciera un juego perverso entre los legisladores de Morena. Porque en la Cámara de Diputados, la mayoría morenista aprobó la ley. Y en el Senado, la mayoría es de Morena y dice que la frenará. Pero están en condiciones de aprobarla de acuerdo con sus particulares intereses. El otro conflicto también de Morena es su elección interna. No se ponen de acuerdo. Hay acusaciones y descalificaciones entre los mismo morenistas. “Tronaron” las asambleas en varios estados. Y la elección está en veremos. Y a todo esto habría que sumarle la crisis que vive el gabinete de Morena. Particularmente, el de Seguridad. Porque si creen que el Ejército está contento con cargar con la culpa del operativo fallido de Culiacán, están muy equivocados. Y si no, al tiempo.

Para rematarla. Que al “Superdelegado” de Sinaloa, Jaime Montes lo están investigando. Junto con él, también están en la mira los de Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Colima, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes. Y no lo decimos nosotros. Lo dijo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Según se adelantó, estos “superdelegados” han incurrido en ilegalidades en la aplicación de los recursos federales en cada una de esas entidades. En Sinaloa, como en muchos otros estados, es todo un misterio quiénes son los beneficiados del programa “Jóvenes construyendo futuro”. También es un misterio los apoyos económicos que supuestamente llegan a los más necesitados. Las jornadas de los “Servidores de la Nación” con los dineros que supuestamente reparten en colonias populares y zonas marginadas, es también un misterio. El manejo de dineros en todos los casos es un problema que tarde que temprano se estalla en las manos. Porque bien dice un dicho popular: “En arca abierta...hasta el más justo peca”.