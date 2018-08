Morena llegó para quedarse

Una decisión puede no llevarte a donde quieres, pero sí sacarte de donde estás. Florestán.



Ayer se instaló la 64 legislatura del Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados, después de que Pablo Gómez, como presidente de la Comisión de Decanos, tomara protesta a los 499 legisladores y éstos eligieron a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de su Mesa Directiva y así le tomará protesta a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, en la sesión de congreso general el próximo sábado uno de diciembre, y le pasará la banda presidencial que reciba de manos de Enrique Peña Nieto.



Estamos ante un hecho no visto desde 1994, que fue la última legislatura en la que el partido gobernante tuvo mayoría legislativa lo que perdió tres años después tras la reforma política de 1996 que llevó a que el PRI en 1997 perdiera esa hegemonía histórica y tres años después, en 2000, la presidencia de la República.



Hoy, cuando ha pasado casi un cuarto de siglo, un presidente de la República, López Obrador, contará con una mayoría legislativa abrumadora pues su bancada, tras el reajuste de diputados del PT y del PES, sumará 247 diputados, a cuatro de la mayoría absoluta de 251 que superará fácilmente, lo que dará una ventaja extraordinaria, lo mismo que en el Senado de la República, dejando de ser el Poder Legislativo un contrapeso que quedará en manos del Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como último baluarte público.



De acuerdo a cálculos, el PAN se mantiene como distante segunda fuerza con solo 81 diputados, el PRI sube a la tercera pero con escasos 47, tras sumársele dos de Nueva Alianza que perdió el registro, el PES, que también desaparece, logró colarse a la cuarta, con 31, después de que 25 de los 56 que tenía regresaron a Morena y el PT a la quinta, con 29, tras el retorno, también a Morena, de 32 de sus 61, lo que le da ese gran total de 247 curules. Les siguen Movimiento Ciudadano en sexto lugar con 27, el PRD ¡séptimo! con apenas 21 y último el Verde con 16.



Este cuadro retrata y confirma el fin del viejo sistema de partidos políticos en México, cuando entre PRI y PRD suman solo 68 diputados, y el PAN, primera fuerza de oposición tiene 81, una sexta parte del pleno, reducido, aún más, por el conflicto interno que lo ha dividido, enfrentado y, por tanto, debilitado aún más.



Esa es la nueva realidad política en México.



RETALES



1. BARREDORA.- Y solo le doy un dato: Porfirio Muñoz Ledo fue electo presidente de la Mesa Directiva con 496 de los 499 diputados presentes. Así o más claro;



2. ENFRENTE.- En el Senado tampoco hubo sorpresa alguna: Martí Batres, también Morena, fue electo presidente de la Mesa Directiva por una abrumadora mayoría, cargo que al igual que Muñoz Ledo en San Lázaro, ocupará hasta el último de agosto del año que viene; y



3. AMIGOS.- Cuando ayer le pregunté al presidente Peña Nieto sobre cómo estaba su relación con Miguel Ángel Osorio Chong me dijo que tan buena, que en ese momento estaba protestando como coordinador de la bancada del PRI en el Senado.



Nos vemos mañana, pero en privado.