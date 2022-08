Morena: lo que no fue no será

“Ser valiente no requiere cualidades excepcionales. Es la oportunidad que a todos se ofrece. A los políticos especialmente.”

John Kennedy

Disculpen ustedes, hoy escribo para mí, trato de entender, quiero explicarme con palitos y bolitas un retazo de la realidad. Quiero ser valiente y aprovechar la oportunidad. Más aún, quiero que con quienes comparto ideas políticas también quieran ser valientes y mostrar lealtad a México.

El sábado 30 de julio se mostró tal cual el rostro del partido que gobierna, incongruente, irrespetuoso, no podía -de acuerdo a su convocatoria- buscar ser consejero quien tuviera cargo de representación electoral y desde el poder operaron y manipularon las asambleas -que no fueron- para ser.

Operaron para que quienes acudieran fueran afiliados, no actuaron bajo un padrón, ahí armaron el padrón. Un partido sin lista de afiliados, pero con mucho traslado de personas para emitir el voto bajo consigna.

De una forma tan rara resolvieron la organización de registro y elección de delegados consejeros, por distritos electorales, no por municipio, que es la forma básica de organización del Estado Mexicano. Trastocan el orden para controlar.

7 distritos y 70 consejeros, 10 por cada uno. Eso sí, con paridad. En septiembre los 70 elegidos participarán en la renovación del CEN de Morena, antes en agosto entre los 70 elegirán al Comité Estatal. Reducidos a 70, controlada la elección.

En todo el país la misma queja, los rebasaron por izquierda y por derecha, por arriba y por abajo. Morena es una decepción para quienes creyeron en un proyecto que se vendió puro. Mordieron el anzuelo con gusto, los arrastraron al lugar donde jamás imaginaron, los despojaron de derechos partidistas; aún creen que López Obrador, al que no le gustan que le cambien un punto o una coma, está ajeno a este atropello. Lo justifican. En mi el asombro crece, ¡tantos inteligentes atontados!

El sábado vimos en las filas y en la operación a antiguos compañeros que ya olvidaron haberlo sido. Por lo tanto, me digo a mí misma, ya no debemos contarlos. Coincido con quienes piensan que hay una oportunidad de renovación con este ejercicio. El vaso medio lleno, no medio vacío.

Si la dirigencia de Morena presume lo acontecido entrega con firma y sello lo que será capaz de hacer el 2023 y el 2024. Cuando la vergüenza y el honor se pierden, cualquier cosa es posible. Lo que no fue no será, no puedes ser lo que no quieres ser. Morena como partido se perdió a sí mismo. Ojalá entienda mi propia explicación para tener Razón de ser.

P.D. – Ildefonso Guajardo, no tengo el gusto de conocerlo, pero es un hombre con el que gustosa bebería un café, uno grande, frappe con chispitas de chocolate y sin crema. Le preguntaría muchas cosas, porque sabe mucho y explica bien. ¿Ya lo escucharon cuando habla del tratado? Ese nivel necesita el gabinete en México. No lo entiende el que vive en Palacio. Saludos, Ildefonso.