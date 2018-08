Morena muestra el músculo político

Morena dio la primera muestra, o mejor dicho, una “probadita” del poder y la influencia que tendrá en Sinaloa, ayer salieron al ruedo los legisladores electos a abanderar el tema de los jóvenes rechazados por la UAS.



Más allá del posicionamiento y el discurso, enviaron un mensaje de unidad y fuerza, no solo representan la primera fuerza política del estado, sino que demostraron que van a marcar agenda y, lo más claro, tienen un liderazgo en sus senadores electos.



Mientras en el PRI están distraídos con rumores de quién llega a la mermada dirigencia, en Morena empezaron a encabezar temas sociales del momento, definitivamente ya se acabaron las campañas y hay críticas de que politizaron el tema de los rechazados, pero están marcando la agenda política.



Aquí cabe la pregunta: ¿qué están haciendo el resto de los partidos?, para cuando inicie la legislatura les van a llevar kilómetros de ventaja y no descarte que ya estén trabajando para el 2021. De inicio ya incidieron en un tema educativo de alta relevancia sin haber tomado protesta.

Al parecer el PRI no aprendió el mensaje que le mandaron los ciudadanos el pasado primero de julio, del PAN no tiene caso ni hablar porque solamente ocupan unos días para ponerse de acuerdo como irá la lista de “pluris”.



Como lo comentábamos previamente, los diputados federales y locales electos de Morena se sumaron y exigieron a rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa que no rechacen a los jóvenes que buscan estudiar una carrera. La coordinadora de los diputados federales, Yadira Marcos, demandó que se apoye a la educación.



Por su parte, los senadores electos Imelda Castro y Rubén Rocha Moya dieron rueda de prensa para ratificar la exigencia de que la UAS abra oportunidades a todos los jóvenes que buscan estudiar y revisar el proceso de selección.



En resumen, la forma es fondo y el mensaje está muy claro, porque ha esta historia le faltan muchos capítulos.



Renuncia. Sacudió las redes sociales y en minutos se convirtió en tendencia la noticia de que Rubén Moreira renunció a la Secretaría General del PRI, a menos de un mes de haber llegado al cargo. Los comentarios son generalizados: se sigue hundiendo el barco priista y se empezaron a bajar hasta sus renombrados militantes.



Con un tuit anuncia que presentaba su renuncia al cargo de secretario general del CEN del PRI nacional, finaliza con el comentario “abrazo fraterno a la militancia”. De inmediato, la presidenta del partido, Claudia Ruiz Massieu, declaró que respeta la decisión de Rubén Moreira de renunciar; asimismo, reconoce el trabajo y le agradece la aportación a la vida priista. Cierra señalando que lo respalda en los proyectos que emprenda.



Definitivamente llega en mal momento la renuncia de Moreira y manda una peor señal de debilidad y derrota. Sin duda, en estos momentos no es atractivo ni rentable estar en el PRI, menos porque está por empezar la época de las vacas flacas, no habrá presupuesto ni elecciones a la vista.



Durante la pasada campaña federal, Rubén Moreira se desempeñó como operador político en la Secretaría de Organización y por prelación había asumido la Secretaría General, a la cual ayer renunció sin dar algún detalle.



Evento. El próximo 29 de octubre visitarán Sinaloa el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con motivo de que Mazatlán será la sede de la Convención Anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México. El gobernador, Quirino Ordaz Coppel, firmó el respectivo convenio con el presidente de la Aneas, Arturo Jesús Palma. El importante evento contará con la asistencia de 435 operadores de agua potable, que nada más y nada menos dan servicio a 80 millones de mexicanos. Buen evento para Sinaloa y el gobernador Quirino Ordaz.



Memoria Política. “Las personas cambian y generalmente se olvidan de comunicar dicho cambio a los demás”, Lilliam Hellman.