Morena rechaza a "advenedizos arribistas"

Rechazo. Bajo el argumento de que no quieren advenedizos arribistas, un grupo de militantes de Morena en Ahome rechazaron a quienes pretenden obtener candidaturas sin pertenecer al partido, al que solo usan para sus intereses. En esos casos mencionan a Gerardo Vargas Landeros, que quiere la gubernatura; a Emilio Soto Ibarra, la alcaldía, y a Guillermo “Billy” Chapman, que pretende su reelección pese a sus “desastrosos resultados”. Antonio Davizón, Luisa Reyna Armenta, entre otros, abiertamente fijaron su postura por el momento que atraviesa el partido de cara al 2021. De hecho, ellos ya presentaron su postura ante la dirigencia nacional del instituto político, que vive una de sus peores crisis por la elección de los nuevos líderes.



Enredados. A los líderes estatales de los partidos políticos no se les entiende, confunden a la ciudadanía ahomense. Tras que recién estuvieron en esta ciudad el dirigente del PAN, Juan Carlos Estrada, y Christian Palacios, del Movimiento Ciudadano, se contradicen. Por ejemplo, Estrada señala que están en pláticas con los otros partidos para una alianza amplia, incluidos PRI, PAS, PRD y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, Palacios asegura que no van a realizar alianza con partidos nacionales, sino con los puros locales, entre ellos el PAS. Sin embargo, por lo que ha dicho el dirigente estatal de este partido, Héctor Melesio Cuen, es que en el 2021 van solos, sin alianza con nadie. No se les haya. Muchos dicen que el punto que va a tronar al ir juntos, si es que llegan a ese nivel, es la definición de las candidaturas.



Desengañado. Por cierto, dicen que al excandidato panista a la alcaldía Miguel Ángel Camacho poco o nada le interesa lo que diga el presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, en torno a su persona tras no asistir a la instalación de la mesa política de Ahome. Se habla que Camacho no acudió al acto porque no se iba a prestar a la simulación de que si no lo toman en cuenta, pero que en el fondo no lo quieren ver ni en pintura, ya que le estorba, para empezar, a Ariel Aguilar, quien también aspira a la candidatura panista a la alcaldía de Ahome. Y bajo el cuento de que la tercera es la vencida, si no le dan la oportunidad en el PAN la busca en otro lado, como en el partido Movimiento Ciudadano.



El recuerdo. Más que emotivo el acto familiar y gremial que se llevó a cabo en el monumento a la Libertad de Expresión en memoria del periodista Antonio “Tony” Gamboa, asesinado hace seis años. El hecho ocurrió en la Villa de Ahome horas después de que el joven comunicador había sepultado a su madre. Doble tragedia para los suyos. En aquel entonces fueron días aciagos para sus familiares y el gremio que hoy, como en años anteriores, lo recuerdan. Su padre, Ángel Gamboa, sigue en lo mismo: que Dios perdone a quienes lo mataron, los cuales están detenidos aunque con un sabor amargo porque se les sentenció con penas mínimas.



Las manos. Muestra de que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, se metió de lleno en apoyo del PRI es el evento en el que participó el fin de semana en San Blas. Y es que los dirigentes del PRI se pusieron a vender productos de la canasta básica a precio módico como apoyo a la economía familiar. Ramos lanzó loas en favor del dirigente estatal del tricolor, Jesús Valdés, lo que refuerza que también a este pretende posicionarlo por aquello de que quiere ser candidato a la gubernatura. La alcaldesa estuvo rodeada de su grupo a cuyos integrantes quiere poner de candidatos. Como ahora se les ve juntas, muchos dan por cierta la versión de que Maribel Vega y Nubia Ramos simularon el encono de tiempo atrás.