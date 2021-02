Morena registra aspirantes a alcaldes y diputados de chile, de dulce y de manteca

De chile, de dulce y de manteca. Todo un ramillete de las propuestas de Morena. Simpatizantes y militantes acudieron en tropel a registrarse como aspirantes a las alcaldías y diputaciones. Aquí no importa la preparación y la experiencia. Cualquiera puede considerarse con los suficientes méritos para convertirse en presidente municipal, en legislador. Ya vieron que no era necesario nada de eso para llegar a los cargos y el ejemplo lo están viendo con los actuales alcaldes y diputados que llegaron de “milagro” en la elección del 2018. Sin preparación y muchos ni siquiera haciendo campaña. Taqueros, exfuncionarios municipales cuestionados, que se dicen luchadores sociales, todos aspiran. Con tanta facilidad para aspirar nos reportan muy sentidos al “Rarras” y al “Guapo”, personajazos de Mazatlán que también tienen su corazoncito. Ambos cumplen con el requisito de “No mentir, no robar y no traicionar”. Lo de la preparación y experiencia es lo de menos. Por cierto, con la reaparición de López Obrador en las mañaneras después de 15 días en los que sucedió el “milagro” de recuperarse, dijo que él no utilizará cubrebocas, dizque porque sus doctores le dijeron que ya no contagiaba. Y regresó igual, atacando a periodistas y a sus neoliberales. Nada cambió. Y pues Rubén Rocha Moya, el precandidato de Morena a la gubernatura, ahí tiene todo un reto. ¿No utilizará más el cubrebocas? Ya se contagio en dos ocasiones. ¿Seguirá los pasos de su líder? Lo menos que se puede decir a quienes se resisten en utilizar el cubrebocas es irresponsables. En Estados Unidos, Joe Biden decretó el uso obligatorio del cubrebocas. En México, el presidente hace todo lo contrario.

Se integrará a la campaña. El reconocido periodista sinaloense Jaír Flores será el coordinador de prensa de la campaña del precandidato a la gubernatura Mario Zamora. Jaír es sin duda un periodista con mucha experiencia, pero sobre todo es un profesionista serio que desde Guasave inició su camino por el periodismo sinaloense. Jaír ha ocupado varios cargos de importancia en el área de Comunicación Social, el más reciente fue la Dirección General del Gobierno del Estado. Buena inclusión del equipo de Mario Zamora.

Que me investiguen. El titular del Instituto Municipal del Deporte, Humberto Álvarez, declaró ayer que está dispuesto a ser investigado. Porque dice tener las manos limpias. Contra el joven titular del Imdem pesan graves acusaciones que van desde el cobro con facturas apócrifas hasta el haber puesto precio a artículos deportivos que recibieron en donación. La síndica procuradora, Elsa Bojórquez, tiene en su poder más de 60 observaciones administrativas del Imdem. Las auditorías nos dicen que confirmaron desvíos de dineros públicos. Habrá que ver si Humberto Álvarez es capaz de aclarar esas acusaciones. Porque además pesa en contra suya una denuncia de amenazas de muerte contra Alfredo Molina, extitular de comunicación de esa dependencia. ¿Realmente actuaría por su cuenta Humberto Álvarez. O los tentáculos de la corrupción llegaron hasta el palacio municipal?

¿Se registró o no? El alcalde Luis Guillermo Benítez oficialmente no quiso confirmar si se registró o no como aspirante a reelegirse en el cargo. Los reporteros le preguntaron ayer en los pasillos del palacio. Y se negó a confirmar. Sin embargo, hay versiones de que efectivamente solicitó su registro como aspirante a la alcaldía. Y no solamente eso. Hablan de que también convenció a su pareja, Gabriela Peña Chico, para que se registrara. En Culiacán, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro no solo se registró, sino que lo hizo público para que todos se enteraran. Pero “El Químico” le sacó.