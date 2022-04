Morena y Gobierno planean instalar sus propias casillas para rellenar votos

audima

La ilegalidad por delante. No es una, son varias las personas que adelantan lo que se planea hacer este domingo. Militantes y simpatizantes de Morena, impulsados por el gobierno estatal y municipales, planean instalar sus propias casillas para recibir todos los votos que puedan recolectar en esta consulta de revocación de mandato. Ya no se trata de acarrear votantes. Tampoco de pagar a ciudadanos por cada voto. Menos la flagrante violación de utilizar recursos oficiales y que sean los mismos servidores públicos los primeros en apuntarse para violar en todo y con todas las disposiciones electorales, la ley. Todo. El presidente López Obrador lo sabe. Pues hasta su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por instrucciones de su jefe, se fue a realizar campaña utilizando un avión de la Guardia Nacional. No midieron las consecuencias de que un secretario de Gobernación que se espera sea quien busca el equilibrio con todas las fuerzas políticas del país, se perdiera de esa manera como el interlocutor de todos los grupos políticos. Si tuviera vergüenza, Adán Augusto López ya hubiera presentado su renuncia. Pero no es así. La consulta de este domingo pudiera quedar sin efecto si el INE aplica la ley. Así, sencillamente. No se sabe qué ocurrirá. Lo que si es evidente es que Morena está desesperada por llenar urnas. En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya va por los 650 mil votos que obtuvo en la elección pasada. Si no los alcanza, tal vez le llamen la atención de allá del centro.

Ingratitud. Una palabra corta. Pero que encierra mucho de la conducta humana. En la administración pública, gobernadores van, gobernadores vienen, y todo aquel que ha dejado su cargo, apenas se define su relevo y ya comienza a observar, percibir y sentir la ingratitud de aquellas personas que apoyó e impulsó, pero que ahora no solo le dan la espalda, también hay aquellos que desatan sus odios contenidos, sus reclamos, porque en la mayoría de las veces, esas gentes creen o sienten que merecían más de lo recibido. El exgobernador Quirino Ordaz Coppel no es la excepción de esos exgobernadores que han vivido en carne propia la ingratitud. Por mencionar tres casos, ahí está el de la exalcaldesa de Salvador Alvarado Liliana Cárdenas. Dos veces candidata a la alcaldía, titular de Conagua y subsecretaria de Educación. Todo en la administración de Quirino. Está el caso de la hoy diputada federal plurinominal, Paloma Sánchez, que laboró en el despacho de la Presidencia en Comunicación Social en el sexenio de Peña Nieto, y Ordaz Coppel le dio un nombramiento en la oficina de representación de Sinaloa en la Ciudad de México. Y el caso sensible es el de David López, extitular de Comunicación Social de Peña Nieto, que efectivamente apoyó y mucho a Quirino Ordaz Coppel para que fuera contemplado entre los aspirantes a la gubernatura, pero al asumir el cargo como gobernador, el mazatleco le redituó con atenciones, con cargos para sus familiares y allegados, con todo lo que significaba apoyar. Quirino entiende. La condición humana es así. Algunos otros que mostraron su ingratitud es y será, por otro rasgo humano que es la envidia.

El PAS y la promoción a la consulta. Hay algo de lo que ni el gobernador y tampoco Morena podrá acusar al Partido Sinaloense, que no haya apoyado la promoción a la consulta por revocación de mandato. Alrededor de 10 mil vehículos participaron en la caravana en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. Invitaron a participar en la consulta. Movilización que Morena difícilmente pudiera hacer.

