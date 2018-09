Morena y el PRI se unen en el Senado

El gobernador con licencia de Chiapas y desde ayer senador con licencia, Manuel Velasco Coello, logró lo impensable: unir y aliar las bancadas de Morena y del PRI. En política no hay casualidades, y la forma es fondo.



El día de ayer, en una primera votación se había negado la licencia del cargo a Manuel Velasco, pero tras una negociación con el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, se cambió el sentido de una segunda votación, se aprobó la separación del cargo. Por lo tanto, Velasco podrá regresar a concluir su periodo como gobernador de Chiapas.



En su discurso, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que con la pasión que defiende a Manuel Velasco, de la misma manera lo haría por cada uno de los senadores. Afirmó que tiene derecho a pedir licencia sin que se le impida retirarse del cargo.



Con esto se manda un mensaje de gran nivel de civilidad, consenso y coordinación entre los senadores priistas, de Morena y del Verde. Seguramente no será ni la primera ni última ocasión que caminen juntos en la legislatura que acaba de iniciar.



Hay versiones de que el tema habría llegado hasta con el mismo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quien Manuel Velasco tiene una inmejorable relación, ya que el mandatario de Chiapas ha sido el enlace de los gobernadores priistas con AMLO.



Como dato adicional, López Obrador realizará una extensa gira de agradecimiento en los estados, incluyendo Chiapas, donde seguramente Manuel Velasco lo quiere recibir como gobernador. Por cierto, el lunes 17 del presente mes estará en Sinaloa acompañado de Quirino Ordaz Coppel.



Congreso. Si no ocurre algo extraordinario, el día de hoy se estará votando en el Congreso del Estado un paquete de la reformas que se encuentran pendientes, entre las que destaca la de la Auditoría Superior del Estado. La Junta de Coordinación Política sesionara por la mañana, así que muy pendientes.



Nos llegó información de que un grupo de diputados locales, encabezados por Roberto «Güero» Cruz, prepara un bloque en contra de la aprobación de las reformas.



Polémica. Un tema que está causando mucho ruido al interior de Morena es que el actual regidor Irán Zazueta López le dejará el mismo puesto a su esposa, pero en la próxima administración municipal. Para ser más claros: le pasará la silla en el cabildo del Ayuntamiento de Culiacán. Seguramente no se esperaban el resultado electoral o no midieron la magnitud. Diría la canción «tantos mundos, tantos siglos, tanto espacio y coincidir».



Senado. Muy positivo el plan de austeridad presupuestal que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Senadores. Con esto cancelan los vales de despensa y gasolina, telefonía, gastos médicos mayores, por mencionar los más destacados. Esta era una demanda de los ciudadanos por los excesos de las pasadas legislaturas. Así que se cumple con una fuerte petición.



Memoria política. «Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo»: Benjamin Franklin.