Morena y su parto doloroso para las candidaturas a alcaldes y diputados

El parto que viene. Morena se meterá hoy a la definición de candidatos para alcaldes y diputados. Un parto que se adelanta doloroso, accidentado. Y que sin duda provocará una ola de protesta de morenistas que se sienten, por decir lo menos, traicionados. Habrá, es probable, premios de consolación para quienes queden fuera. Promesas de cargos en caso de ganar. Sin duda, las definiciones en las alcaldías de Mazatlán y Culiacán llaman la atención. Aunque tampoco es menor lo que está por definirse en Ahome, Guasave, Guamúchil y el resto de los municipios. En el caso de Mazatlán, los morenistas no dan crédito a lo que inminentemente dicen que sucederá. Morena lanzará a Luis Guillermo Benítez para su reelección. No dan crédito muchos morenistas que después de que “El Químico” incurrió en delitos, en abuso de poder, en violencia de género, se les vaya imponer como candidato a la alcaldía. Dónde ha quedado el principio de “No mentir, no robar y no traicionar”, se preguntan. Habrá que ver qué sucede con aspirantes como Elsa Bojórquez, a quien muchos morenistas mazatlecos impulsan. Pero en Culiacán también se prevé que habrá un parto doloroso. En la capital del estado todo apunta a que Morena lance como su candidato a Gerardo Vargas Landeros. Los morenistas no dan crédito a tal situación. Y de concretarse, muchos se sentirían traicionados y que los principios de Morena quedaron en letra muerta. El parto de hoy sin duda será doloroso. Y podría ser un factor que incida en el resultado electoral del 6 de junio.

Leer más: ¡No, presidente, nadie votó por un dictador!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Irresponsables. En pleno fin de semana largo. Con miles de visitantes. Y en la avenida Del Mar donde se concentra el turismo, las autoridades municipales “cerraron” una parte del malecón. Con maquinaria pesada en la zona quedó bloqueada la circulación y miles de vehículos tuvieron que ser desviados para resolver el problema vial. Se trata de una obra en un terreno que por años estuvo en litigio. Patrullas de tránsito y Policía Municipal intervinieron para que el problema vial no afectara a más conductores de vehículos. Nadie se explica cómo fue posible que la autoridad emitiera un permiso de esos.

¡Gasolinazo! El precio de la gasolina roja subió 17 por ciento, y el de la verde, 13 por ciento. Y si esto no es un gasolinazo, ¿entonces qué es? López Obrador había prometido que en su gobierno no habría más gasolinazos. Y no hubo quién le dijera que el precio a las gasolinas no es un asunto local, del país. El aumento a las gasolinas llega porque el petróleo incrementó su precio. Y llega por el precio que también está elevándose del dólar ante el peso mexicano. Los precios de las gasolinas se definen por circunstancias ajenas al país. Eso era, y es, claro. Ahora veremos qué pasa.

Leer más: Hablando de la sucesión presidencial

La pelea por manejar Conapesca. Por un lado, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y por el otro, el candidato de Morena a la gubernatura, el senador con licencia, Rubén Rocha Moya. Ambos quieren imponer titular. El primer round al arranque de la administración lo perdió Villalobos, que nunca estuvo de acuerdo con el nombramiento de Raúl Elenes, suplente en la senaduría de Rocha Moya. Hoy que Elenes dejó el cargo para cubrir el regalo que le dejó Rocha, se nombró a Bernardino Muñoz, un personaje cuya única referencia en el sector pesquero es haber coordinado programas de pesca deportiva. Bernardino está encargado del despacho. Habrá que ver si se le ratifica o se nombra a una persona realmente preparada y que conozca al sector pesquero nacional.