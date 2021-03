La apuesta. Los morenistas de Ahome inconformes hicieron “acuse de recibo” del llamado de Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS a la gubernatura, de hacer unidad tras la designación de Gerardo Vargas Landeros como candidato a alcalde. El problema para Rocha Moya es que ya no solo es el factor Vargas Landeros el que tiene agraviado a los morenistas, sino se le agrega la candidatura de Guillermo “Billy” Chapman para diputado federal. Algunos, como Lucio Antonio Tarín, están dispuestos a la unidad y al diálogo, pero tras que le den para atrás a esas decisiones. Otros de plano, indignados, hasta desconocen a Rocha Moya, a quien “chifletean”. Incluso, hay cálculos que va a pagar los “platos rotos” porque ayer de plano aceptó en forma abierta las candidaturas definidas. En realidad, Rocha Moya le apuesta a la “efectividad electoral” de Vargas Landeros que la de los morenistas inconformes. El 6 de junio se va a saber si le atinó o se equivocó. Hay opiniones para los dos lados.

Crecer. Con la marcha que realizaron los morenistas en rechazo a las candidaturas ya quedó claro que la inconformidad la está capitalizando la candidata a la alcaldía de Fuerza por México, Angelina Valenzuela Benites. Algunos se fueron con ella, con los que se ha reunido. Lo extraño es que siguen torpedeando en Morena, como está demostrado con su participación en la manifestación. Lo que sí es que no se han ido con ningún otro candidato, a quienes no se les ve posibilidades de crecer. Ayer, la candidata a la gubernatura Rosa Elena Millán vino a la ciudad y se reunió con ella y los otros candidatos de ese partido. Sin embargo, algunos acotan que Valenzuela Benites puede crecer, pero no al grado de disputarle el triunfo a Vargas Landeros o a Marco Antonio Osuna Moreno, candidato del PRI-PAN-PRD.

Reconsideración. Por cierto, como control de daños, la esposa de Osuna Moreno “renunció” a la candidatura a regidora de primera posición pluri. Sin lugar a dudas, eso le bajó presión al proyecto priista-panista-perredista, con lo que hay signos de recomponer algunas cosas que estuvieron mal. De hecho, los obsevadores establecen que como en todos los partidos cometieron sus pifias, el que logre procesar mejor las cosas, sobre todo en Morena y el PRI, va a tener mayores posibilidades de triunfo. Ayer, Osuna Moreno resolvió la rebelión cenecista en el Valle del Carrizo al acordar otorgarles 30 posiciones en el Ayuntamiento. Si gana. Les daba para pelear mínimo la regiduría pluri de primer o segundo lugar.

Influencia. A la senadora morenista Imelda Castro se le acabó lo “brava” en cuanto logró posiciones. Una de esas es para Juana Minerva Vázquez como candidata a diputada local por el Distrito Electoral 02. Le ganó la partida a Chapman, quien traía a Ana Ayala Leyva, que renunció a la tesorería para nada. Sólo falta que regrese.

A lo seguro. Otro que va al “cincho” es el candidato del Verde Ecologista a la alcaldía de El Fuerte, Vicente Pico. Y es que va en la primera posición de las regidurías pluris. Sin embargo, dicen que a lo que le tira es a ganar, esperanza que se fortalece porque parece que va a capitalizar el descontento en Morena tras la candidatura de Gildardo Leyva. Así como otros, el exalcalde Miguel Ceceña y Gloria Gastélum fijaron su postura de rechazo a Leyva.