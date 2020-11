Morenistas en pie de guerra

Más de 600 militantes y cuadros de Morena en Ahome firmaron una carta para el dirigente nacional Mario Delgado y a la secretaria general Citlalli Hernández, pidiéndole que no ceda las candidaturas de Ahome a otros partidos, que ya fueron sacrificados en el 2018 y que hay suficientes morenistas con capacidad para ganar la elección y legislar.

La protección de la esencia del morenismo se extiende a todo el estado donde también cierran filas para que el exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas no sea incluido en la encuesta de aspirantes a gobernador que iniciará de un momento a otro no tiene ningún mérito, dice Lucio Antonio Tarín, “puede gastar todo el dinero que quiera pero no entra, ninguna corriente o comité municipal lo apoya, invierte porque la próxima administración estatal manejará cerca de 400 mil millones de pesos”.

Aquí en Ahome le intentan cerrar el paso al empresario Emilio “Milo” Soto Ibarra, que no tiene nada que ver con Morena, y a quien “El Pino” Martínez le acaba de dar el respaldo, pero da la casualidad que tampoco milita en el partido, es de izquierda y se supone que militaba en el PRD, pero hasta ahí.

“Mingo” Vázquez, quien trae una fuerte campaña de proselitismo, tampoco tiene cabida en Morena, él es priista y hacia allá tiene que enfocar sus baterías, y la petición que le hicieron a Mario Delgado la respaldan con estadísticas de la votación del 2018, donde Morena obtuvo el 87 por ciento de la votación y el PT solo el 8 por ciento, y sin embargo se le dieron muchas concesiones y quieren que en el 2021 todo sea diferente.

Las candidaturas de Morena son muy codiciadas, por las altas probabilidades que tiene de ganar la elección, y trasciende que la encuesta para elegir al candidato a gobernador aún no inicia, que la maneja de manera confidencial la comisión interna de elecciones, desde el CEN del partido, y que aún no se sabe quiénes aparecerán en ella, pero tienen que cumplir con los requisitos. Las encuestas para aspirantes a alcaldía y diputaciones se harán después del 15 de diciembre.

Popurrí. Solo simbólica fue la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana aquí en Los Mochis y en el estado, con grupos representativos de las organizaciones sociales y las fuerzas armadas, debido a la pandemia, para evitar más contagios, pero en la Ciudad de México el evento se aprovechó para hacer aclaraciones cruciales.

Sin mencionar el rescate del general Salvador Cienfuegos, tampoco posible existencia de un “sindicato” en los altos mandos del ejército, que presionaron para su liberación, el actual secretario de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, aclaró que los militares no aspiran al poder político, que respetan los tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial, y que ellos dependen del ejecutivo y están para servir a México y sobre todo para preservar la soberanía. Quedan muchas dudas en el aire.

CAMPAÑAS. Gerardo Vargas se promueve con reuniones y con entrevistas en los medios de comunicación, Mingo Vázquez con apoyos al deporte y “El Químico” Benítez rifando viajes a Mazatlán. Todos andan encampañados.