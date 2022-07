Morenistas repiten vicios del PRI y PAN

El partido Morena convocó ayer a los mexicanos a la elección de sus consejeros que participarán en el Congreso Nacional Ordinario para la Unidad y Movilización. En Mazatlán, desde temprano, miles de ciudadanos abarrotaron los módulos instalados en la colonia Adolfo López Mateos y Urías, para emitir su voto. Son los distritos 06 y 01 respectivamente. Para el diputado federal Juan Torres Navarro, el proceso resultó antidemocrático y señaló las manos del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres como el que ensució la elección interna con compra de votos y acarreo, pues busca que sus operadores ganen en la zona sur del estado.

Pese a que los líderes en el estado han manifestado que Morena es un partido con una ideología diferente a la tradicionalista de gobiernos del PRI y PAN, han caído en los mismos vicios para lograr obtener los resultados en las urnas de una elección. Así quedo de manifiesto con el proceso de elección de los 10 congresistas que representarán a Sinaloa nacionalmente, con el acarreo indiscriminado de ciudadanos para llevarlos a votar y así obtener los resultados que las diferentes corrientes de morenistas quieren en bien de sus intereses. La principal herramienta que utilizaron los líderes y operadores políticos de Morena en Escuinapa fue hacerles “manita de cochi” a los ciudadanos que son beneficiados con los programas sociales, a quienes condicionaron que si no salían a votar, iban a perder este beneficio que es otorgado por el gobierno federal.

A unas horas de que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, inaugurara con bombo y platillo el paso elevado en calle 21 de Marzo, comenzaron a meterle un pesado rotomartillo para abrirle unos pozos. Los trabajos no pasaron inadvertidos para la mayoría de los caminantes, pues es obra recién inaugurada y ya estaba siendo corregida. El ‘megatope’, como le dice la gente en Mazatlán, costó casi 300 mil pesos, cifra que fue considerada para muchos como muy alta, pues lo vieron como innecesaria, ya que la gente continúa cruzando la calle 21 de Marzo sin pena ni gloria.

Y lo que dijo el alcalde de que la gente que no use el paso peatonal será sancionada con una multa, pues causó risa. Ayer no había ninguna autoridad de Tránsito que advirtiera al peatón de que sería multado por evadir el paso, pues cada quien cruzaba la rúa por donde podía y quería. Solo queda esperar a que la autoridad municipal compre los aparatos que dijo “El Químico” que captarán al peatón que no ande por el camino adecuado, para dejarle caer la multa.

Duro reto es al que se enfrentan los dirigentes del PRD en Escuinapa, quienes en un acercamiento con el Comité Municipal plantearon los nuevos proyectos con los que intentarán buscar el acercamiento con la ciudadanía escuinapense y anunciaron la apertura de sus oficinas en miras del próximo proceso electoral de 2024 que les permita estar en la jugada. El reto es grande para este partido político, que cuenta con poca militancia, nula estructura política y que ha demostrado que cada trienio solo beneficia a unos cuantos.