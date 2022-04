Morenistas y priistas lanzaron una campaña tras las votaciones de la revocación de mandato de AMLO

audima

Campanas al vuelo. Con los números oficiales del Instituto Nacional Electoral se puede decir que Andrés Manuel López Obrador tuvo en Ahome un contundente triunfo en la consulta de revocación de mandato. Y es que 62 mil 467 votaron para que siga como presidente, de los 65 mil 180 que acudieron a las urnas el pasado domingo. Hubo 2 mil 075 que votaron para que se le revocara el mandato por pérdida de confianza. Concluida la jornada, el oficialismo morenista echó las campanas al vuelo, entre ellos el alcalde Gerardo Vargas Landeros. Este y otros de la 4T manejan el mensaje que lo empezaron a machacar de la victoria trascendental entre los ahomenses del presidente de México. No sea que después de haber ganado la casi mayoría de los votos, pierdan la careada en la posrevocación de mandato.

Los contras. En realidad, no les quieren dejar la cancha libre a los priistas y panistas que le quieren hacer de agua el resultado de la revocación de mandato. Y es que manejan que poco más del 80 por ciento de los electores en el municipio no acudieron a votar. Incluso, una parte del 19.34 por ciento que acudieron lo hicieron acarreados, manipulados, amenazados, etc. En ese sentido, el líder del tricolor en Ahome, César Emiliano Gerardo, acusó que lo que pudiera haber sido un ejercicio democrático y participativo, los morenistas lo convirtieron en un “circo mediático”. Dio cuenta del “acarreo descarado” y la amenaza a muchos de que si no acudían a las urnas a votar para que siguiera López Obrador les iban a quitar los apoyos. Y así por el estilo. Emiliano Gerardo hizo una réplica del mensaje que envió el presidenta nacional del PRI, Alejandro Moreno. Así, los morenistas traen su rollo y los priistas y opositores el suyo, todo con miras al 2024.

Comparación. Por lo que guste o mande, algunos hacen malabares con los números de la votación de la revocación de mandato en Sinaloa para favorecer a una de las partes y chotear a la otra. Por ejemplo, ya unos sacan a relucir que la revocación de mandato tuvo 429 mil 200 votos contra 358 mil 313 de la coalición “Va por Sinaloa” en 2021, con Mario Zamora Gastélum, como candidato a la gubernatura. Pues sí, pero si se va a esas, otros chotean de que esos 429 mil 200 votos es un por ciento muy bajo de la lista nominal de electores en Sinaloa. Cada quien la cuenta a como le va en la fiesta o depende del bando en que se pongan.

La danza del dinero. El alcalde Vargas Landeros no quiso problemas con el grupo de indígenas de San Miguel que llegó en “bola” y dispuesto a todo a Palacio Municipal para exigir apoyo para las fiestas tradicionales de Semana Santa. Ordenó que se les apoyara con casi 50 mil pesos. O sea, al Ayuntamiento le va a salir más caro por una mala operación en esa comunidad. Y es que a instancias de la directora de los Pueblos Indígenas, Silvina Valenzuela, se apoyó con 88 mil pesos al pilato Teodoro Aguilar, sabiendo que este tiene contras en la comunidad. Y son los que fueron ayer. Consiguieron dinero, pero no quedaron conformes ¡quieren más! A ver si otros de las diferentes comunidades no siguen el mismo caminito de estos.

La gestión. El síndico de Topolobampo, Ulises Pinzón, va a sacar la casta por los comerciantes y restauranteros de ese puerto en esta Semana Santa. Se va a estrenar con ese caso. Lo que pasa es que la administración vargaslanderista definió que la playa se va a cerrar a las 19:00 horas y retirar a los visitantes a las 20:00 horas. La gestión que va a hacer Pinzón es que se extienda un poco más el horario para que los negocios se recuperen. No especificó qué tiempo más. La incógnita queda en el aire si van a acceder a su planteamiento o no.