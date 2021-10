Motociclistas le pierden el respeto a la autoridad en Mazatlán

Falta autoridad. Al comandante de Tránsito en Mazatlán, Jorge Alvarado Ilustre, le tomaron la medida y comenzaron a faltarle el respeto. La mano dura que anunció desde hace una semana para meter en cintura a los motociclistas no cimbró la mesa y ahora no hay respeto para el uniforme. En redes sociales se divulgó un video donde una 'nube' de motociclistas invade el malecón durante la noche y sin temor a ser detenidos y sancionados por la autoridad, recorren la zona turística a velocidad excesiva y en la mayoría de los casos, sin portar el casco de seguridad. Dos razones por las cuales deberían de ser infraccionados. Pero al parecer no pasó nada, ningún oficial de tránsito o policía que vigila la franja turística se percató de este numeroso grupo de conductores que también realizó acrobacias, y los más atrevidos hicieron actos de exhibicionismo sexual al posar semidesnudos sobre la unidad en marcha. Todo quedó documentado en videos que evidencian la falta de autoridad para ponerle freno a esta generación de motociclistas que no respetan el reglamento de tránsito y ponen en riesgo su vida y la de terceros.

La sombra de la pandemia. Pasada la tercera ola de contagios que hizo temblar a toda la entidad con un aumento radical de los nuevos contagios (Mazatlán llegó a los 500 casos activos), la entidad parece haber regresado a una normalidad gradual. Por los últimos 15 días, Mazatlán se mantuvo por arriba de los 60 casos, pero ayer se reportó un ligero repunte y la incidencia alcanzó los 98 casos activos; muy cerca del límite de los 100 que es el máximo antes de regresar al semáforo rojo. La pandemia no ha dejado de recordar que continúa representando un serio riesgo para la salud pública de Sinaloa y que cualquier relajamiento tiene un alto costo en vidas humanas. Tan solo en las últimas 24 horas se reportaron 15 nuevos fallecimientos por complicaciones relacionadas con la pandemia en Sinaloa, de los cuales, tres se suscitaron en Mazatlán. Con ello, son mil 432 las personas fallecidas desde el primer caso de Covid-19 reportado. Hay enfermos sospechosos en vigilancia en todo Sinaloa, excepto en Concordia y San Ignacio. Por ello, la insistencia de las autoridades de salud en mantener los protocolos estrictos y la vital importancia que representa el autocuidado.

Tarea y reto. Antes de realizarse el reparto de comisiones en el Congreso del Estado, el diputado local, Carlos Patrón, había solicitado la presidencia de la Comisión de Pesca. Tuvo la asignación, y con ello, el reto de atender a uno de los sectores más urgidos de atención. El reto es mayúsculo. El sector que representa a la segunda actividad económica de Mazatlán se encuentra en una de las crisis más agudas de su historia. Como dato, solo hay que recordar que la mitad de la flota camaronera (260 embarcaciones aproximadamente) se encuentra amarrada por la imposibilidad de sobrellevar los costos de avituallamiento, las nulas garantías de una buena temporada de capturas y el riesgo de que el producto no sea comercializado en todo su potencial debido al veto impuesto por el gobierno de Estados Unidos al camarón mexicano. No solo se requiere desde el Congreso la atención, sino una gestión decidida y puntual, además de la reforma de leyes y reglamentos para que la actividad pesquera pueda ser de nuevo una potencia. ¿Estará Patrón a la altura de las circunstancias?

Legislación. A propósito de diputados, quien también inició fuerte su labor legislativa es la diputada por el Partido Movimiento Ciudadano, Celia Jáuregui. La mazatleca quedó inscrita como secretaria de la Comisión de Turismo, presidenta de Cultura Parlamentaria y vocal de Asuntos Obreros.