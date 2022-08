Accidentes, choques, muerte y familias destruidas; parece una burla el título, pero así es como conocen a aquellos que quieren jugar con fuego manejando una moto.

Hola, me da gusto saludarte, el día de hoy quiero hablarte sobre una de las problemáticas que se me hace son más comunes y que podemos observar día a día. ¿Cuántas veces no te ha tocado ver a jóvenes haciendo desastre con las motos? y ¿cuántas veces no hemos escuchado noticias de accidentes de moto?

Cuando yo tenía 19 años me tocó ir a una guardia nocturna el Hospital General de Los Mochis, cuando iba conociendo el hospital me tocó entrar en la unidad de cuidados intensivos, donde me topé con un joven de 18 años que estaba inducido al coma con heridas fatales y solo estaban esperando un milagro para saber si iba a poder vivir, el motivo: un accidente en moto. Quiero empezar esto con una reflexión y es preguntándote ¿qué tanto quieres a tu familia?, escucho muchas veces que los motivos para dejar que los jóvenes hagan y deshagan es que son jóvenes, que ya después van a madurar, para mí la verdad estos no son argumentos aceptables, ya que desafortunadamente por culpa, muchas veces, de los mismos padres que no disciplinan a sus hijos terminan ocurriendo tragedias. Qué triste es ver cuando suben esos posts a Facebook, en donde ponen “otro angelito más en el cielo” o el más común “no te tocaba carnal”, cuando realmente si esa persona hubiera sido una persona precavida, una persona temerosa por su vida, no habría estado jugando arrancones con la moto, haciendo caballitos con ella, rebasando carros a alta velocidad, y el problema no es que se mueran, el problema es lo que dejan: dejan madres llorando, esposas, hijos, incluso familias que no deben ni temen el accidente, que se les inculpa un delito culposo y destruyen ese hogar, esa familia, por el simple hecho de creerse dueños del mundo. La vida se encarga de darnos muchas lecciones, “el que no oye consejo no llega a viejo”, escucho muy seguido la frase “la vida es un riesgo, de algo nos vamos a morir”, pero cuando están a punto de morir, se la llevan llorando que no quieren irse, entonces dónde queda la valentía, si no te quieres a ti mismo, de perdida hazlo por tus seres queridos, que ellos sí te quieren ver toda su vida.

Veo que en los programas de vialidad de tránsito se dedican a quitar motos por el hecho de no traer un casco, pero ¿solamente ese es un motivo?, para mí no solo es eso, también tienen que empezar a quitarle las motos a aquellos que no sepan usarlas, porque ¿cuál es el propósito realmente de tener una moto? ¿alucinar o usarla para trabajar, para transportarse, para alguna emergencia? Como siempre te invito a reflexionar sobre este asunto de los motolocos, es muy importante aportar a la sociedad y mejorar; si un día queremos ser primer mundo tenemos que empezar por nuestro propio hogar. Te escribo la próxima semana.