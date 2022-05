Movedero de mandos en la Municipal

audima

La llegada de Carlos Rodríguez Ponce como subsecretario de Seguridad Pública provocó ayer cambios en los mandos de la corporación en la ciudad. Hubo un movedero de jefes de los cuadrantes. Es decir, fueron bajados los mandos que empoderó Juan Manuel Figueroa Fong cuando llegó a la corporación y subieron a la gente de Rodríguez Ponce con el aval del secretario de la corporación, Julio César Romanillo; el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, y, principalmente, el alcalde Gerardo Vargas. El movimiento es de pura lógica: si los mandos de los sectores no tuvieron control de los policías, por decir lo menos, era natural que fueran removidos. Y es que los agentes estaban cometiendo actos muy burdos. Ni en los peores tiempos del cuerpo policial. Cabe aclarar que los que fueron removidos no se van, sino que van a posiciones menores. O para que se entienda mejor: fueron congelados.

Esta sacudida en la corporación puede contener la presión de algunos sectores de que quieren más mano firme del alcalde Vargas Landeros. Este está saliendo librado porque a los agentes de esta corporación y los trabajadores de la Japama acusados de robo y el funcionario de Salud de abuso de poder fueron remitidos de inmediato a los órganos correspondientes. Como dicen muchos, no fue omiso. Pese a que no fue más allá de despedir a los titulares de Seguridad Pública, Julio César Romanillo; de la Japama, Raúl Pérez, y Salud, Luis Pablo Urcisichi, Vargas Landeros tuvo una salida que pegó entre la gente: el que la hace la tiene que pagar. No otros. Y como están identificados los ladrones y abusivos pues aquí no hay pierde.

Todo se puede pensar de lo que le ocurrió a la lideresa del PRD en Ahome, María de los Ángeles Valenzuela, en el mitin en el Mercado 030. Los que le gritaron “Viva Morena” en pleno acto o lo hicieron en forma espontánea o fueron mandados para hacerla desatinar. Muchos dicen que es esto último.

No solo Flor Serrano aceptó entrar al partido Movimiento Ciudadano en Ahome como secretaria general de acuerdos, sino que hay otras operadoras priistas que le están siguiendo los pasos. Dicen que Mari Zavala, expresidenta del PRI en el Valle del Carrizo, es una de ellas. Es más, algunos en esa sindicatura entienden el motivo. Y es que se habla que el próximo líder de MC, Héctor Álvarez, le ofreció pagarle. Es decir, va a tener un sueldo. Zavala es una operadora efectiva, al igual que Serrano. La pregunta es si Álvarez va a poder sostener la nómina, pero sobre todo de dónde va a sacar el dinero.

Por cierto, Los bonos del profesor jubilado de la UAS en el Valle del Carrizo José Vázquez Barceló parecen haber subido tras el triunfo de Rubén Rocha a la gubernatura. Dicen que él y su gente siempre se la han jugado con Rocha, pero están con el PAS, con el que crearon un reinado en la prepa de El Carrizo en el que hay varios de la familia. Lo que algunos ya vieron es que pretenden extender su poder al Cobaes, en donde se habla que ya tienen gente. La tendencia que se observa es que van al morenismo. Antes o en el 2024 se sabrá.