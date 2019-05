Moviéndose. Las debilidades de unos serán fortalezas de otros, pues dicen que por ahí están buscando trabajar los partidos que ahora son oposición, hablando específicamente del PRI, pues de tanto problema que evidentemente no ha logrado resolver el gobierno de Aurelia Leal López y que parecen no tener fin, por ejemplo, con la crisis que se ha generado en el tema de la basura, bien podría ser aprovechado por el tricolor para buscar posicionarse de nueva cuenta ante el electorado. De la situación también podría sacar ventaja Acción Nacional, si es que no se duermen en sus laureles, tomando en cuenta que en el último proceso electoral se fueron a una desastrosa posición de la que muy difícilmente podrían salir.

Guillotina. Al iniciar la administración, la alcaldesa Aurelia Leal fue enfática en que reduciría la nómina de la comuna en un 40 por ciento y hasta el momento solo llevan el 20, y aunque pareciera que la guillotina ya había finalizado, el oficial mayor ha dejado en claro que los despidos continuarán en el mes de septiembre, una vez que finalicen los pagos de los 45 empleados que fueron despedidos en las sindicaturas recientemente. Y es que a decir del mismo funcionario la cantidad de personal que existía en algunas localidades era muy elevada; de ejemplo puso a Juan José Ríos, en donde se tenían 70 personas laborando, pero no todas trabajaban como debe de ser y se tomó la decisión de despedir a 30, 10 más en Benito Juárez y otras cinco en El Burrión. El oficial mayor dijo esperar a que las finanzas del Ayuntamiento tengan un respiro de los pagos tan fuertes para poder iniciar con el recorte de personal en el Ayuntamiento, pues la idea de la alcaldesa es que este mismo año se nivele la cantidad de empleados de acuerdo con lo planeado en el inicio de esta administración.

No quiere repetir. Y aunque suene anticipado la que desde ahorita está dejando claro que no quiere buscar la reelección en su momento, es Aurelia Leal, pues asegura, entre otras cosas que a los guasavenses no les gustan los reelecciones.Por otra parte, reconoce también que su gobierno ha fallado en temas como la recolección de basura.

Detestable. Cada declaración que hace Aurelia Leal respecto a la enredada construcción del puente superior elevado provoca el cólera de los guasavenses. Y es que está de dar risa con coraje lo poco claron que fueron en su momento los funcionarios a cargo de la obra. Nunca se dio a conocer la maqueta, ni los detalles técnicos de la construcción, evidentemente ahora se sabe que entre otras cosas era porque no tenían la certidumbre de los predios que se afectarían. La obra se debía entregar en diciembre del 2018, sin embargo a casi medio año del plazo el panorama no está claro. Da coraje porque esa obra fue la única de importancia que se asignó para Guasave en el PEF 2017, por lo que es inconcebible que sea tanta la incompetencia del gobierno sea municipal o estatal o a quien le quede el saco.