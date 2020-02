Movimiento social. En el sur de Sinaloa, la caseta de peaje de la autopista Mazatlán-Tepic, que se ubica en Rosario, está por cumplir 20 días tomada por los comuneros sinaloenses y nayaritas. Sin embargo, ninguna autoridad, ningún representante social se ha presentado en el lugar para, al menos, escuchar las exigencias de los inconformes que han luchado a lo largo de 20 años por una indemnización justa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes expropió parte de sus terrenos, construyó sobre ellos, concesionó la autopista y esta ha sido operada por una concesionaria sin que a los comuneros se les haya pagado lo convenido. Ahora, la consigna es no soltar la caseta hasta que no haya un acuerdo a su favor. Eso sí, en el ínter, los inconformes han aplicado una cuota de 50 pesos a cada uno de los conductores. Se confía que esta semana haya una nueva reunión con los representantes de la SCT y la empresa concesionante, pero no sería raro que, como muchas veces a lo largo de dos décadas, los dejaran esperando. ¿Dónde está, pues, el gobierno de la justicia social?

Comparecencias. Aunque el Congreso del Estado se encuentra en receso por el término del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo, las comparecencias de secretario por la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Quirino Ordaz Coppel continuarán como se tenían programadas. Para mañana toca el turno de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan Rubio; y el secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázares, ante la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana; y el jueves estarán los secretarios de Economía, Javier Lizárraga Mercado; y de

Turismo, Óscar Pérez Barros, ante las comisiones de Turismo y de Desarrollo Económico. Este ejercicio de rendición de cuentas culminará la semana próxima con los secretarios de Agricultura y Ganadería, Manuel Esteban Tarriba Urtuzuástegui, y Sergio Torres Félix, de Pesca y Acuicultura, ante las comisiones de Asuntos Agropecuarios y Pesca. Y el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, quien estará acompañado del director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física y Educativa, Álvaro Ruelas Echave, ante la Comisión de Educación Pública y Cultura. En las anteriores comparecencias ha habido poca presencia de diputados locales, y ahora con el receso se espera que acudan mucho menos, por la falta de interés que han demostrado en temas de gran relevancia para Sinaloa y sus habitantes.

Incrementos. Concluyó el primer mes del año, donde se incrementaron los delitos de homicidios culposos, robo a casa habitación y secuestro en el primer mes de este año 2020, esto al comparar las estadísticas registradas con el mismo mes del 2019. Caso contrario ocurrió en delitos de alto impacto y patrimoniales, porque en los primeros 31 días de este año bajaron las cifras de los homicidios dolosos, robo a comercio y a vehículo. En el caso de las afectaciones a los comercios, estos se han concentrado en el centro de la ciudad, donde los comerciantes y habitantes de la colonia piden auxilio a las autoridades estatales y municipales para que garanticen la seguridad para seguir trabajando y viviendo.

Expo Agro. Con el inicio de la Expo Agro 2020 en Culiacán, considerado el evento agrícola más importante de Sinaloa, se espera el arribo de miles de visitantes a partir de hoy; y aunque la lluvia ha obligado a hacer algunos ajustes logísticos y trabajar para tener en óptimas condiciones la nueva sede de la exposición, se espera comenzar con las actividades a partir de las 09:00 horas. Hasta ayer no se tenía confirmado a los funcionarios federales que acudirían a la inauguración de la Expo Agro, como tradicionalmente ocurre en este evento importante.