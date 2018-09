Mucha clase frente a las redes

No todo lo que brilla es oro, dice conocido refrán. Y eso está por comprobarse, pero los dichos no fallan. Por algo los hicieron y los dicen.Vienen de nuestros antepasados y no caducan. Sino al contrario, parece que se afianzan. Las noticias en el futbol de la categoría Libre nos trae alientos de nuevas figuras. Máxime en el renglón de goleadores. Ahí está el caso de algunos atacantes que se visten de gloria en una jornada llena de golesFausto Obeso, ex del equipo profesional Murciélagos, F.C., anota cuatro goles en la victoria de su equipo, La Rezaga, sobre FCEAT-UAS. Refaccionaria Hollman es inmisericorde ante su rival, Pollos Chicken, al que apabulla 16-1. Y ahí, Víctor Escárrega anota siete pepinos. Otro goleador es José Rodolfo “Faro” Gutiérrez, que marca cinco tantos con su equipo, Refaccionaria del Pacífico. Toda esta clase frente a las redes da en qué pensar.Y a propósito de ruflos, taturis, ejinitis, -traducción- “No soy de los que vino por vino, sino vine por venir”. ¡Ai´sí! Para los aficionados esta serie de golizas y goleadores, da pauta para la reflexión. O estos delanteros son muy buenos, o las defensivas muy malas. La competencia es de baja calidad, o ellos sobresalen por su talento. Ya vendrá el Torneo Estatal de Los Barrios y una selección que pinte. Para ver si como roncan, duermen, o son llamaradas de petate.