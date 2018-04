Muchas broncas con el servicio de luz

En la Comisión Federal de Electricidad de Culiacán solicitan personal para atender todos los problemas que se presentan por fallas en el servicio de luz, porque en muchos casos tardan mucho en atender los reportes de la ciudadanía. Quienes puedan sacar este ‘jale’, preséntense con Ricardo Rochín McPherson, superintendente de la CFE, o marquen al teléfono (667) 713 71 88, pues les urgen trabajadores diligentes.El director general de Servicios Públicos en Ahome, Mario Augusto Monreal Loera, anda en busca de una flotilla de gente chambeadora que no se ponga sus moños en cuestión de horarios ni lugares de trabajo pa’ que limpien toda la colonia Raúl Romanillo, en Los Mochis, pues tal parece que la empresa PASA no recorre todas las calles y siempre queda un amontonadero de basura. Lo peor, según los vecinos, es que algunos agarran de basurón algunos lotes baldíos y esto genera un grave problema de salubridad. Si alguien quiere la chamba, favor de llamarle al funcionario ‘fon’ (668) 816 40 09.Se solicita raza a la que le guste leer y que por amor a la lectura se aviente el ‘jale’ de realizar actividades pa’ fomentarla, así como acrecentar las visitas a la biblioteca pública de Guasave, pues nada se hace al respecto y como quien dice está ‘parada’, solo está abierta por las visitas al área de cómputo. Si te interesa el trabajo, échale la llamada a la encargada, Olivia Cervantes, al teléfono (687) 871 87 05.Una pista área es lo que necesitan los empresarios de la calle Ferrocarril pa’ llegar a las básculas que se encuentran en sus negocios, pero como a los meros meros regidores se les ocurrió cerrar el paso, lo que buscan ahora es gestionar la pista área. Por esto, andan urgidos de ingenieros que les echen la mano con esta obra. Si usted es o conoce a uno de los buenos, no dude en echarles una llamadita al ‘fon’ (673) 732 27 70.El Consejo Municipal Electoral en Mazatlán enfrenta un gran reto a poco más de dos meses de que se registren las elecciones. Resulta que los capacitadores se encuentran con la resistencia de la gente pa’ fungir como funcionario de casilla, pues no creen en las instituciones y piensan que al final van a poner al candidato que quieran. Ante esta situación, no está de más que asesoren al presidente del Consejo, Gustavo Osuna Lizárraga. Si a alguien se le prende el foco y tiene ideas que ayuden a convencer a la ciudadanía, marque al ‘fon’ (669) 981 27 10.