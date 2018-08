Muchas culebras en el agua

Muy revuelto el escenario en el conspicuo y singular mundillo del beisbol en México, que por ahora, todo parece ser víctima del “sospechosismo” y de las teorías de la conspiración. Así de revueltas las cosas. En Culiacán, se anuncia que Benjamín Gil decidió no dirigir este año y por sentido común, por lógica, se entiende que lo hace bajo el motivo prioritario de ayudarle a su hijo a encaminarse en la ruta que se aspira tenga como meta final las Grandes Ligas.A cambio, saltaron las versiones que acusan un “despido forzado”, achacando a motín de los demás clubes luego de su sanción por hechos de la temporada anterior. Se vale andar errado.Nadie como Benjamín sabe de qué se trata llegar a Grandes Ligas y ahora es cuando debe meter las manos por su hijo Mateo, drafteado por los Cardenales de San Luis. Esa es la prioridad para el ahora asesor deportivo de los Tomateros: actuar como consejero cercano de su hijo, como casi su agente y supervisar muy de cerca si su club lo maneja (administra) de manera correcta.En su tiempo, Benjamín llegó a ser el prospecto top de los Rangers de Texas, drafteado en la primera ronda del draft de 1991 desde Castle Rock High School en Chula Vista, California, sabe bien cómo se las gastan las organizaciones ligamayoristas y a qué se deberá enfrentar su hijo.RELEVO.- Quien venga en lugar de Benjamín Gil quedará en el tino de la directiva, que la baraja dicen que es amplia (nueve candidatos, dijeron) aunque sabiendo de la decisión de Gil desde hace una semana seguro que el “gallo” ya está en cartera.Pensando un poco de más, hasta se puede pensar que el propio Benjamín no solamente presentó su solicitud de permiso sino también el nombre de su posible sucesor. Así que sorpresa no será del todo.El tema de la solicitud de Guasave para regresar a la Liga Mexicana del Pacífico ha servido para que se afirme que la LMP “va por una expansión”, lo cual no es del todo cierta y mucho menos en la inmediatez. Que si se ha pensado en crecer esto ha sido viendo hacia otros rumbos, como la propuesta presentada por un club por aceptar a Monterrey y Tijuana, pero “sacando” a Navojoa y Los Mochis. Obviamente, la moción fue bateada. Y es que no hay eventuales “socios” que convenzan del todo.El tema entonces no son las plazas sino esencialmente si la liga va o no va por el crecimiento y hasta hoy no hay afanes reales de expansión, no en el corto plazo. Este año, el que sigue y probable el 2020 se jugarán con 8 equipos.Son al menos cuatro clubes de LMP a los que la directiva de los Mayos de Navojoa han estado ofreciendo los servicios de Jesús “Jesse” Castillo, uno de los peloteros más rentables que tiene el beisbol mexicano.Nos dicen que no solamente se han acercado a los Águilas de Mexicali, sino que abrieron la baraja a otros tres equipos, pero no han encontrado una contraoferta que satisfaga enteramente al presidente de la tribu, Víctor Cuevas.Este es un asunto que deberá tejer muy fino el club e incluso la propia liga. Si los Mayos lo andan ofreciendo es porque no lo tienen en sus planes y obvio que esperan recibir a cambio algo bastante frugal para sus intereses. ¿Y si no? ¿Lo mantendrán inactivo, sin jugar pelota de invierno?La opacidad hace que se piense mal, de veras muy mal.