Mucho bullpen, pero terceros en la división

¿cómosexplica.com?... Si fuera cierto que con un buen bullpen se ganan juegos seguidos, los Blue Jays deberían encabezar la División Este, en vez de ser terceros, apenas sobre 500, 526 (20-18), bajo los Yankees (26-11) y los Medias Rojas (21-11)… Digo yo, ¿no?... Los relevistas del club de Canadá son primeros en efectividad, 2.86, y en ganados y perdidos son segundos, 10-2; segundo en efectividad es el bullpen de los Astros, 3.23, cinco ganados, siete perdidos; siguen, Yankees, 3.53, 11-5; Medias Rojas, 3.61, 8-5; y los Arrogantes Dodgers, 3.63 y 6-3.vinierondeloriente.com… Retirado Ichiro Suzuki, revisemos la lista de los peloteros japoneses que han pasado por los Marineros…: Mac Suzuki, 1996-99; Kazuhiro Sasaki, 2000-03; Ichiro, 2001-2018; Shigetoshi Hasegawa, 2002-05; Masao Kida, 2004-05; Kenji Johjima, 2006-09; Hisashi Iwakuma, 2012-2017; Munenori Kawasaki, 2012; Norichika Aoki, 2016.profetaensutierra.com… Durante los nueve años que Ichiro, nativo de Kasugai, jugó para el Orix en Japón, fue líder bate de la Liga del Pacífico en siete temporadas consecutivas, un récord japonés. Tres veces lo eligieron el MVP y en siete oportunidades seguidas apareció en la selección anual de "Los Nueve Mejores".jonronamentaciónroja.com… Los Mets, cuatro, y los Rojos, tres, dispararon siete jonrones en un juego en el Great American Ball Park, y ahora han sido 27 las veces que se ha sacado tal número de pelotas allí en una jornada. El mayor número de cuadrangulares salidos en ese parque en un encuentro son 10, el 14 de abril de 2014, Piratas seis, Rojos cuatro. Otras fechas de multijonrones rojos…: Nueve, el 27 de mayo de 2012; Rockies, cinco; Rojos, cuatro, 13 de agosto de 2011; Rojos, siete; Padres, uno, 23 de septiembre de 2005; Rojos, cuatro; Phillies, cuatro, 13 de agosto de 2004, Padres cinco, Rojos tres; 29 de junio de 2017; Cerveceros, seis; Rojos, dos.inauditoperocierto.com… Parece imposible que ocurra en Grandes Ligas, donde uno supone están los mejores mánager, los mejores coaches y los mejores peloteros. Pero ocurrió. Y nada menos que en un juego Mets-Rojos. Al club de Nueva York, no solo le cuesta hacer carreras, sino que el mánager Mickey Callaway y su grupo no saben cómo manejar una alineación. Por lo menos no supieron el miércoles en Cincinnati, cuando en el primer inning Asdrúbal Cabrera conectó un doble que le fue anulado, porque apareció como tercer bate y estaba alineado segundo, sitio donde ya había bateado Wilmer Flores. Completamente al revés… ¡Yo qué te digo!