Mucho cuidado con la pirotecnia

En casi todos los municipios del estado se han anunciado acciones para minimizar al máximo los riesgos por los juegos pirotécnicos. Tronar cohetes, como dicen los niños popularmente, es una cultura que, pese a lo peligrosa que es, no solo sobrevive, sino que parece que difícilmente va a desaparecer.

Ni la tragedia donde explotó una casa en la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán, años atrás, hace que estos artefactos dejen de ser utilizados. En su venta hay un gran negocio, y mientras haya dinero de por medio parece que lo demás queda en segundo término, lamentablemente.

Hay empresas registradas y debidamente capacitadas para manipular explosivos y hacer espectáculos en forma, pero persisten los usos de otros artefactos explosivos que, pese a estar prohibidos, llegan a todos los rincones y parece además que los ve todo mundo, menos quienes deberían de decomisarlos.

Ojalá que este año no se sumen nuevas tragedias. Cada familia debe enfocarse en la protección de sus hijos; primero en que no manipulen explosivos, pero, en el largo plazo, educarlos para que dejen esta tradición, que de bonita no tiene nada.