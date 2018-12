Mucho ruido y pocas nueces con la investigación

A un mes y medio de iniciada la administración del alcalde Jesús Estrada Ferreiro y luego de anunciar con bombo y platillo que se investigaría a los posibles aviadores que tiene el Ayuntamiento de Culiacán, todavía no tienen resultados, pues nada más informan la existencia de cheques retenidos, pero nada en concreto. Por eso, se buscan expertos en recursos humanos y áreas de vigilancia a trabajadores. Interesados, favor de llamar al alcalde pa’ que se brinde una asesoría e investigación pa’ saber quién sí chambea y quién no al ‘fon’ (667) 712 71 68.

> ¿Cómo le gusta el refresco?

A todos los que les gustan los refrescos sin gas se les está pasando el tip de que los suban a sus naves y se vayan a recorrer varias veces la calle Obregón en el tramo de la Degollado a la Zapata, porque de veras que se les sale el gas de tanto movimiento que hay por el montón de hoyos que tiene la calle y nadie en la comuna les ha puesto atención. Y si es de los que les gusta con gas, pues ni se le ocurra pasar por ahí porque va a hacer el berrinche de su vida. Ahí si puede, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ de las Obras Públicas en Ahome, Carlos Julio Fierro Serrano, al (668) 816 50 06, pa’ que pase la voz al Ayuntamiento y tal vez se ponen las pilas y hacen un buen ‘jale’ en el sector.

> Alguien dispuesto y capaz

Se solicita con urgencia personal diverso que le entienda a la plomería, pa’ ver si así los de la Jumapag se ponen las pilas pa’ solucionar las múltiples fugas de aguas negras que se tienen en todo el municipio de Guasave. Quien quiera la chamba y crea poder con el paquete, favor de comunicarse con Socorro Castro, ‘chaca’ de la paramunicipal, al número de teléfono (687) 872 14 96.

> Una checadita a los anuncios

En algunos comercios del centro de Guamúchil, los anuncios publicitarios no están en buenas condiciones, lo que podría representar un riesgo al peatón, ya que muchos de estos tienen muchos años que no han sido reemplazados, por lo que no estaría de más que la Coordinación de Protección Civil, a cargo de Luis Alberto Gastélum, realice una checadita. Pero si alguna empresa de mantenimiento puede echar la mano con esta labor, favor de comunicarse a las oficinas al teléfono (673) 732 06 38.

> Si no compra, que al menos rente

Si sabe usted de una de esas empresas que rentan góndolas a módicos pagos y quiere contribuir a resolver el problema de recolección de basura en Mazatlán, podría llamar al nuevo director municipal de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague, pues el flamante funcionario planea comprar unidades recolectoras el próximo año, pero ya no halla cómo hacer frente al aumento en la generación de basura que se registra en diciembre, así que lo mejor es que rente góndolas. Si se anima a llamarle, aquí le dejamos el teléfono (669) 982 21 11.