Muchos “cartuchos quemados” están reapareciendo para participar en el plebiscito para la designación de síndicos en Ahome

Cartuchos quemados. La lista de los interesados en someterse a la voluntad popular para ser síndicos se amplió, lo que da una idea de lo acelerado de algunos por “el hueso”. A dos días de abrirse el registro aparecen muchos “cartuchos quemados”. Por ejemplo, el líder del grupo “Aquí No”, Ulises Pinzón, va por la de Topo. A muchos extraña que reaparezca “relajado” para postularse en la elección tras esconderse porque supuestamente lo amenazaron de muerte. Incluso, acusó de eso al alcalde Gerardo Vargas Landeros, con quien ahora quiere “hacer equipo”. Pinzón ya quiso ser síndico y no la hizo en las urnas, como tampoco en las votaciones sobre la planta de fertilizantes en el puerto. Así como este hay otros, como Gonzalo López, “El Tumbado”, en Higuera de Zaragoza; Isidro Alcaraz, en El Carrizo, así como Rogelio Rodríguez. En otras sindicaturas están igual. Con el cuento de que Andrés Manuel López Obrador “le pegó” a la tercera.

Rendición de cuentas. Dicen que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, no dará los nombres de los culpables de las condiciones desastrosas en que le entregaron las plantas de agua potable, como ya lo ha exhibido con la costra de lodo que empezaron a quitar para dotar de agua suficiente y de calidad a los ahomenses. Y es que el argumento es que “el pueblo ya lo sabe”. Lo más fresco es el gobierno del ahora exalcalde Guillermo “Billy” Chapman, que es el que les entregó. Sin embargo, la indignación cada vez es mayor como para que se deje las cosas a ese nivel. Muchos consideran que si en el gasto de la comuna o de la Japama se contemplan millones de pesos en mantenimiento a las plantas, pues no concuerda con lo que dejaron físicamente. Eso está muy claro. Es aquí en donde deben de entrar en acción Fausto Rubén Ibarra Celis, titular del Órgano Interno de Control de la comuna, y el de Japama, Ricardo García Limón. ¿A poco no?

Simulación. Con todo lo que está saliendo a relucir, los adversarios del exalcalde Chapman se están dando vuelo para “tupirle”. Uno de tantos es el activista social Luis Felipe Villegas, a quien Chapman destituyó en forma atropellada como gerente general de la Japama en el inicio de ese trienio. Ahora Villegas exhibe que la pasada administración simuló el mantenimiento a las plantas de agua potable. Los menos que dijo es que hubo “disimulo e importamadrismo”. Así como Villegas, otros más usados y luego desechados por Chapman, lo que realmente quieren es que se le llame a cuentas sin importar que sea diputado federal, posición a la que llegó pese a los resultados en Ahome. Así se las gasta el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

Por aprontado. El que quedó exhibido fue el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox. Y es que el mochitense fue a Guasave a reunirse con el alcalde Martín Ahumada para darle el respaldo y hablar pestes de los regidores por aumentarse el sueldo. Pues resulta que los regidores señalados comprobaron con documentos de pago de la primera quincena de enero que no hay tal aumento. Polo Palafox ya no quiere saber nada del tema por la metida de pata porque lo que quería ya lo cumplió: quedar bien con el alcalde guasavense.

Para reponerse. Para reponerse del costo en contra que le ha generado algunos nombramientos de su gabinete, el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, se sacó un as debajo de la manga. Designó a Karla Leonila Adriano Sotelo como coordinadora de Protección Civil en el alteño municipio. Entró por Luis Anack Figueroa Gámez, a quien le dieron las gracias. Adriano Sotelo es la primera mujer en esa responsabilidad, y de todo el estado. Eso lo empezó a presumir el alcalde fortense.