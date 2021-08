Muchos esperan que AMLO cumpla con el compromiso sobre la planta de fertilizantes de Topo

Más de lo mismo. Muchos esperan que ahora sí el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cumpla con su compromiso en torno a la planta de fertilizantes en Topolobampo para que haya una definición clara en torno a ese millonario proyecto: que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales presente el estudio sobre el impacto ambiental de la planta y hacer la consulta indígena. En realidad, el estudio ya está hecho, en el que se da luz verde al proyecto. Lo que faltaría es la consulta que, extrañamente, no se realiza pese a que López Obrador no es la primera vez que lo menciona cuando viene a Sinaloa, como lo hizo este fin de semana. Desde su arranque de Gobierno está con lo mismo, pero no se concreta. El pretexto era que había juicios de amparo pendientes de resolver, pero estos ya se resolvieron por los jueces de distrito en el que dejan sin efecto la Manifestación de Impacto Ambiental porque no se realizó la consulta indígena, la cual en las sentencias ordenan a la Semarnat que se realice. Pero en lugar de hacer la consulta, la dependencia federal interpuso recursos legales para revertir la sentencia en referencia a Manifestación de Impacto Ambiental. Quieren que los jueces les haga válido el estudio que existe. Sin embargo, eso lleva tiempo, cuando está claro que, de una forma u otra, se tiene que realizar la consulta.

Intervención. La lideresa indígena de El Fuerte Gloria Urías atoró al presidente López Obrador en la gira que realizó a Sinaloa para plantearle el tema de la diputación local “pluri” de Morena que, hasta ahorita, legalmente está en manos de la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, que no es indígena. Urías le entregó un documento y tuvo tiempo para expresar lo que le conviene fuerte y claro. Palabras más palabras menos: la maestra pidió su intervención ante el despojo que le hicieron de la diputación local “pluri” número uno cuando ella fue la que apareció en la boleta electoral. López Obrador la escuchó y le dijo que iba a revisar el tema. Sin embargo, algunos consideran que la respuesta fue para salir al paso.

Le dan palo. Lo que sucede es que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el recurso de revisión que interpuso sobre la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que resolvió a favor de Leal. Los magistrados ni se molestaron en estudiar de fondo el caso. En parte porque ya lo conocen. Ellos fueron quienes le ordenaron al Teesin dictar una nueva sentencia que favoreció a Leal, por lo que la constancia de diputada local electa por la vía plurinominal de Gloria Urías quedó sin efecto. Lo que le queda a esta legalmente es la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, al que recurrirá, según dejó ver ayer en conferencia de prensa, un día después de abordar a López Obrador.

La firma. Por cierto, al alcalde electo de El Fuerte, Gildardo Leyva, le han de haber chillado los oídos porque en la conferencia de prensa Urías lo acusó de haberle extendido una constancia de indígena a Aurelia Leal sin que esta sea del sector. Y es que Leyva es el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, pero no le da facultades para extender esas constancias. Ni indígena es.

El día. Hoy se va a saber si los ciudadanos van a salir o no a las urnas para dar su opinión sobre si se enjuicia o no a los expresidentes de la República Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. También se va a saber si los activistas morenistas y pasistas tienen la capacidad de convocatoria que, para empezar, el pasado 6 de junio fueron un fracaso, sobre todo los del Partido Sinaloense.

