Muere Claudia Morales, ex presidenta  del PRD en Sinaloa

audima

Contención. El saldo de las fiestas de fin y principio de año en Ahome fue más favorable que el de Navidad. En esta ocasión el gobierno municipal diseñó un operativo que incluyó el cierre de El Maviri, el malecón de Topo, las alamedas y los negocios. Los primeros a las 21:00 horas del día último de 2021 y los negocios del giro negro a las 02:00 horas del 1 de enero. Incluso, las balaceras para recibir el año se vieron disminuidas, no fueron como en años pasados. Por lo que guste o mande, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se puso al frente del operativo. A los agentes del operativo antialcohol les cayó de sorpresa en los puntos que se instalaron. Incluso, él mismo atendió a los automovilistas.

Otra víctima. Con pesar recibieron los perredistas de Ahome la noticia de que la expresidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa Claudia Morales falleciera ayer a causa del coronavirus. La mazatleca fue una víctima más del virus que arreció en la entidad en los últimos días, dentro lo que ha sido llamada la cuarta ola del coronavirus. Morales fue generosa con los perredistas de Ahome. En su momento, a uno de ellos, Efrén Lerma, le cedió la posición número 1 de las candidaturas pluris de ese partido para diputados locales. Por esa vía, este llegó al Congreso del Estado y ella no. Cuando ya no le vio jugo al partido, Lerma buscó la candidatura a diputado federal en Morena en las elecciones pasadas, lo que no consiguió. Por muchas cosas, los perredistas ahomenses encabezados por María de los Ángeles Valenzuela están de luto por la muerte de Claudia Morales.

Propagación. La cuarta ola de covid se asomó ya en Ahome con el incremento de nuevos casos. Así, los casos activos van que vuelan a cruzar la línea de los 100, que pondría al municipio en el semáforo rojo de nueva cuenta como ya está Culiacán. Son las consecuencias del desenfreno de las fiestas decembrinas. Los cálculos son de que son fruto de las posadas y Navidad y más adelante la del Nuevo Año, ya que las medidas de prevención se relajaron. Y con el agregado de que puede ser con la nueva variante ómicron, del que ya se confirmó el segundo caso en Sinaloa. En esta coyuntura, hoy van a vacunar a los del personal de salud. Es la dosis de refuerzo, la tercera vacuna.

De malas. Con el pie izquierdo empezaron el año algunos productores agrícolas que fueron golpeados por el mal tiempo de fin y principio de año. Decenas de cultivos de maíz se cayeron por las lluvias y el aire que azotaron el día último de 2021. Ayer otra vez. Los productores vieron con tristeza el acame de sus cultivos. Y es que ven que es difícil que se levante la planta, pero van a esperar. Los maiceros del Valle del Fuerte son los de los daños por la lluvia y el aire, no así los trigueros del Valle del Carrizo. Y falta el resultado de la baja temperatura que se pronostica para hoy en la madrugada.

El reto. Muy riesgoso lo vieron muchos el anuncio que hizo el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Raúl Pérez Mirada, de que para fines de fin de este año ya no habrá socavones en la ciudad. Es decir, que resolverán ese problema que se agudizó en la administración pasada del ahora exalcalde Guillermo “Billy” Chapman. Sin embargo, si se comprometió a eso es que tiene el proyecto y los recursos para cumplir con ese reto. Y si no pues tiene tiempo para elaborarlo y conseguir el dinero para no quedar mal para fines de este año se lo echaran en cara. No faltara quien lo haga.