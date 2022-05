audima

HISTORIA EN EL DEBATE

31 de mayo de 1972

Castigo a los responsables. En entrevista sostenida con el gobernador, licenciado Alfredo Valdés Montoya, y el director gerente de “El Debate”, señor Manuel Moreno Rivas, aseguró el mandatario sinaloense que se aplicará todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables de los hechos acaecidos en Guayparime. El gobernador informó que se dieron instrucciones a la Procuraduría de Justicia del Estado para que se abran de inmediato las investigaciones e interroguen a los testigos.

Muere el duque de Windsor. París. Eduardo duque de Windsor, murió en su residencia de París a la edad de 77 años el pasado día 28. El exrey Eduardo VIII renunció a la corona en 1936, tras solo diez meses en el trono, para casarse con Wallis Simpson, norteamericana, dos veces divorciada, que no era aceptada como consorte del rey. Se casaron al año siguiente. Su amor por Wallis no solo lo enfrentó a su familia sino también al pueblo inglés, por sus posteriores coqueteos con el nazismo. Se reunió con Hitler, quien tenía en mente restablecer a Eduardo como monarca.

El tiempo dulcificó el enfrentamiento del duque de Windsor con la familia real británica, que nunca aceptó a Wallis, sobre todo su madre, la reina María, que se negó a recibirla. Aunque Eduardo no asistió a la coronación de su sobrina Isabel II en 1953, en 1965 los duques viajaron a Londres y se vieron con la reina, que también les visitó a inicios de este año, durante un viaje de estado a Francia. Fue la última vez que vio a su tío vivo. Por un acuerdo con Isabel II, fue sepultado en el cementerio real de Frogmore, en Windsor.

Comulga Norma Edith Rico. Preciosa, con albo traje se presentó en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, la linda Norma Edith Rico Arriaga, heredera del estimado matrimonio formado por el señor Raúl Rico y su esposa, Norma Edith Arriaga de Rico. Sus padrinos fueron su abuelita, doña María Teresa Preciado de Rico y el licenciado Javier Rico Preciado. Al término de la Santa Misa, los invitados de la familia felicitaron a la nueva comulgante y posteriormente se trasladaron al “Merendero La Herradura”, donde se ofreció espléndida recepción.

31 de mayo de 1997

Por fallas se libera a delincuentes. De poco o nada sirven los esfuerzos que realizan los efectivos del Ejército Mexicano en el combate y aprehensión de narcotraficantes o delincuentes, porque casi de inmediato algunos servidores públicos los dejan en libertad, según las declaraciones hechas por el comandante de la IX Zona Militar, general Guillermo Martínez. Preocupa la situación que prevalece, porque está de por medio el éxito del combate al narcotráfico y a las bandas organizadas de delincuentes, que son responsables de la violencia en Sinaloa.

IFE multa al PRI. México, D.F. El consejo General del IFE impuso una multa al PRI de 5 millones 462 mil pesos por irregularidades en la comprobación de gastos de los recursos públicos que recibieron durante 1996. El organismo aprobó por ocho votos a favor uno en contra, sancionar por la misma razón, además de al PRI, al Partido del Trabajo y al Partido Popular Socialista. Esta es la primera ocasión en la historia electoral del país, que una autoridad sanciona un partido político por errores en su contabilidad. Los partidos se inconformarán ante el Tribunal Electoral.



Acusan de corrupto a presidente. Honduras. Un expresidente acusó al actual mandatario, Carlos Roberto Reina y sus dos hermanos, de estar involucrados en un escándalo de corrupción en la venta ilegal de pasaportes hondureños a inmigrantes asiáticos. El expresidente Rafael Callejas, instó a los tribunales a llamar a los hermanos Reina a declarar sobre el asunto. Afirmó que “Reina no es moral ni ético y los tres hermanos Reina se beneficiaron con el escándalo de la venta de la nacionalidad”.