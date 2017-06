Muertes impunes

Miguel Ángel Camacho Zamudio cumplió ayer un mes de muerto. Fue asesinado a balazos afuera de la clínica del Issste Mazatlán, centro que dirigía. Según algunos testigos, un sujeto le llamó desde de un automóvil y desde ahí le disparó. Una bala le atravesó por la espalda dañando arterias principales. En unas cuantas horas murió.

El asesino huyó del lugar y hasta ayer por la noche no había sido detenido. Eso es todo lo que oficialmente se sabe del caso. A pesar de que el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República, no se ha reportado avance alguno para la procuración de la justicia. Al igual que el asesinato del periodista Javier Valdez, lo mismo que el asesinato del exsecretario del Ayuntamiento Miguel Ángel Sánchez, de la misma firma que la muerte de dos maestros en la zona serrana de Concordia, las autoridades refieren lo mismo: seguimos investigando. De manera extraoficial se sabe de dos líneas de investigación en el caso del doctor Camacho: una, la del homicidio perpetrado por un solitario sujeto inconforme con los servicios recibidos en la clínica; dos, la de un asesinato pagado por posibles personas afectadas por la investigación del robo de medicamentos.

Esta última ha tomado fuerzas en las últimas semanas al trascender un grave problema que generaba ganancias por decenas de miles de pesos casa mes. Sobre el asunto, las autoridades de Salud han guardado silencio y se han limitado a solicitar seguridad al personal médico. No obstante, la injusticia sigue ahí latiendo y la sensación de que ante la ineptitud de las instituciones preventivas y las de procuración de justicia, nadie tiene garantías. Por cierto, el sector médico de la entidad ha protestado tímidamente ante este y otros homicidios que han victimado a personal del IMSS, del Issste y hospitales generales, por los cuales, en su mayoría, no se ha castigado a nadie. Para cada uno de los casos mencionados y otros pendientes, el Gobierno del Estado ha mandado crear comisiones especiales de seguimiento. Lo malo es que no hay un solo antecedente de que medidas de ese tipo hayan reportado resultados, al menos medianamente positivos.