Muestran a Quirino, ocupa el primer lugar entre los gobernadores

Muestra el músculo. El evento se realizó en Culiacán. Fue la inauguración de la avenida Arjona y el puente Culiacán. Miles de personas acudieron. Muchas ellas previamente habían participado en una caminata que encabezó el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Apenas se había anunciado una nueva encuesta nacional donde el gobernador de Sinaloa volvió a ocupar el primer lugar, pareciera que el evento multitudinario tuvo como objetivo el ratificar la aceptación que tiene entre los sinaloenses. No hay ninguna duda. Quirino ejerce un liderazgo reconocido en Sinaloa. Pero también nacionalmente entre los gobernadores priistas del país y del propio Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quirino ha sabido capitalizar el resultado de su gobierno. Tanto en obras, como en avances y resultados en las negociaciones para consolidar las principales actividades económicas del estado. Con base en resultados ha logrado el reconocimiento de sus compañeros gobernadores, de ahí que en el PRI la opinión de Quirino es tomada en cuenta...Y tiene su peso. En el gobierno de López Obrador goza del reconocimiento porque sencillamente ha mostrado ser un hombre de resultados. De buscar cómo resolver los problemas. Y no enfrascarse en luchas estériles en las que se pierde el tiempo y se corren riesgos de afectar a Sinaloa. Con el interés de este estado por delante, Quirino se ha ganado el respeto y el aprecio. Y la muestra se dio ayer en Culiacán.

La crisis panista. En Sinaloa el PAN está mal...Y de malas. Son dos los aspirantes a la dirigencia estatal de ese partido. Adolfo Rojo y Juan Carlos Estrada. Ambos exalcaldes municipales. Ambos exdiputados locales. En el caso de Adolfo Rojo es quien mantiene una larga trayectoria dentro y fuera del PAN. También en el servicio público. Se le recuerda, y mal, en su paso por la delegación de Migración. Rojo ha estado adelante y atrás de los últimos dirigentes estatales. Así es que si le acreditan parte de la responsabilidad de la debacle panista en Sinaloa, no están muy equivocados. Todos en el PAN saben que ha sido el “poder tras el trono” con el concordense Sebastián Zamudio actualmente como presidente estatal. De Juan Carlos Estrada poco tenemos qué decir. Pues no lo conocemos. Fue alcalde de Choix y diputado local del PAN hace 12 años. Lo apoyan gente del PAN como Luis Roberto Loaiza Garzón, exdirigente estatal; el excalde de Ahome Xenen Xóchihua; Martín Heredia, excandidato a gobernador, y Martín Pérez, excandidato a diputado federal. Son los mismos de siempre. Y con las mismas mañas.

¿Realmente se atreverán? El Congreso del Estado, con su mayoría morenista, podría tener la oportunidad histórica de iniciar el proceso de desafuero contra los alcaldes de Mazatlán, Culiacán y Ahome. Al Congreso han llegado no solo informes, sino pruebas y denuncias que podrían ser graves y actuar en consecuencia. Pero la bancada morenista no da color. La presidenta Graciela Domínguez, tampoco. Podría suceder que por no actuar se estén jugando su futuro político. Porque hay diputados que quieren buscar otro cargo de elección, o por lo menos reelegirse. Podría ser que ante el abuso de poder en el que están incurriendo los alcaldes. Las sospechas de malos manejos económicos y de nepotismo, al final se les vea como cómplices.