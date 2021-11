Buenos días.

Asiste a las reuniones informativas. Preocúpate por cómo van las cosas en tu empresa; si no se celebran quizá pedirlas sea una buena idea. Cuando la información fluye desde la fuente adecuada, se termina con la rumorología y los dañinos comentarios de pasillo. Apúntate a grupos de mejora y participa activamente en ellos. Muéstrate positivo y dispuesto con todo el mundo, el optimismo, como la risa, es contagioso, y verás cómo cada vez más te buscará la gente como tú y te rehuirá la tóxica. No se puede estar rodeado de gente positiva y no sentir ese impulso. Haz que las cosas pasen, lucha por tu futuro. Buen día.