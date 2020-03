Inseguridad. Hace a penas cuatro días, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, estuvieron en Mazatlán, donde sesionó el Gabinete de Seguridad Nacional. Y en ese marco, Durazo Montaño reconoció que Sinaloa va por el camino adecuado en materia de seguridad, porque hace poco tiempo se ubicaba entre los estados con peores niveles de seguridad pública, pero ahora la situación ha cambiado. Dos días después, el primer indicio de violencia en Mojolo, aunque la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aclaró que únicamente se trató de un rumor, y no hubo elementos de prueba para refutar la versión oficial. Pero el viernes muy temprano, la violencia se desató en la ciudad de Culiacán con un par de enfrentamientos, el primero en la Loma de Rodriguera y horas más tarde en el Hospital Regional del Seguro Social; y dos hechos violentos más, que incluyó el desarme de dos policías municipales a manos de delincuentes en el sector La Conquista, y el asesinato a balazos de un exmilitar en Barrancos. Estos hechos de alto impacto vienen a coronar una grave crisis de seguridad que hay en Culiacán, y que en muchas ocasiones las autoridades de los tres niveles de Gobierno pretenden ignorar y minimizar, pero en las calles, las personas tienen miedo de ser asaltados, despojados de sus vehículos, en sus negocios o salir de sus casas porque pueden entrar a robar. ¿Realmente Sinaloa va en el camino adecuado en materia de seguridad como dice Alfonso Durazo?, o ¿será que él tiene otras cifras? Pero cada vez menos la población cree en este tipo de declaraciones, y hasta se burlan de ellas y los funcionarios que las hacen.

Mujeres. El grito de igualdad y de respeto de las mujeres cada vez se escucha más fuerte, y esta lucha que tiene muchos años comienza a mover al país, y lo van a paralizar mañana, cuando muchas mujeres se queden en sus casas para mostrar cómo sería vivir sin las mujeres. Este grito es un ya basta a la violencia del que son objeto todos los días, desde insultos, acoso, golpes y asesinatos; las mujeres ya están cansadas de tolerar esto, y exigen a las autoridades que hagan su parte para garantizar seguridad para todas ellas y, sobre todo, vivir en igualdad de condiciones. El movimiento feminista en el país es sumamente importante, y es necesario que todos se sumen a este, y que muchos hombres cambien de mentalidad.

Pareja presidencial. En el Ayuntamiento de Navolato hay dos parejas presidenciales, una que es la oficial y otra que busca de forma desesperada tener el poder y control del Gobierno municipal, pero por ahora se ha quedado con las ganas. Ha trascendido afuera del Palacio Municipal, y es de conocimiento de los partidos políticos de oposición que la síndica procuradora Sandra Aurelia González Sánchez; y su esposo, el director de Planeación Municipal, Juan Luis Vargas Cárdenas, gritan a los cuatro vientos que son quienes tienen el poder dentro del Ayuntamiento, incluso que tienen más fuerza que el propio alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo, quien no ha querido engancharse ni caer en provocaciones para no provocar un conflicto. ¿Qué estará pasando en los Gobiernos de la cuarta transformación en Sinaloa, que los presidentes municipales y las síndicas procuradoras no pueden llevar una sana relación?, en el caso de Ahome, Culiacán y Mazatlán, los problemas han sido originados por los alcaldes, pero en Navolato, hay una disputa de poder y una aspiración de aparecer en las boletas en la elección del 2021, porque González Sánchez y su esposo tienen la mente puesta en el Congreso del Estado. Según nos han comentado varias fuentes externas al Ayuntamiento, Juan Luis Vargas ha declarado la guerra al primer edil, y amenaza con ir a la Ciudad de México, al mismo Palacio Nacional, para denunciar lo que está ocurriendo en Navolato, para que el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esté enterado y tome cartas en el asunto. De ese nivel es el delirio de poder que tiene la “pareja presidencial” de Navolato, no cabe duda que un cargo público hace perder el piso a algunos.