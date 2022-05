‘Multones’ en Rosario por regar el agua

audima

De carácter urgente. Inició la temporada de huracanes y el puente El Quelite sigue sin reconstruirse. El huracán Nora, que impactó el año pasado en el sur del estado, lo echó abajo y hasta el momento las autoridades estatales y federales están en el proceso de licitación para que las constructoras se pongan a trabajar. Será el próximo 17 de junio cuando emitan el fallo de la licitación. El puente se encuentra por la carretera Federal México 15, al norte de Mazatlán. Esta situación tiene preocupados a los habitantes de esa zona, sobre todo a la gente que vive en El Quelite, la cual depende del comercio y del arribo de visitantes locales, nacionales y extranjeros que son atraídos por su gastronomía y pintoresco pueblo. El problema que ven los habitantes es que ya estamos en temporada de lluvias y una crecida del río los dejaría incomunicados. Por ello urgen a la autoridad estatal a que inicie lo más pronto posible con la reconstrucción del puente, para no perjudicar las actividades económicas.

La temporada de estiaje inició, y con ello la mayoría de los municipios del sur del estado enfrentan problemas con el abasto de agua potable hacia sus comunidades. La Conagua se ha puesto la pilas con la distribución de líquido en pipas en las zonas afectadas, sin embargo, no parece suficiente. Para concientizar a la gente de que en estos tiempos se debe de hacer buen uso del agua e incluso racionarla, el Ayuntamiento de Rosario, que encabeza Claudia Valdez, lanzó una campaña a través de redes sociales, pero además dice que queda prohibido desperdiciar el líquido. A quien sea sorprendido regando las banquetas, lavando el auto con manguera y regando las plantas fuera de horario será sancionado de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización (UMA). Tomando en cuenta que cada UMA en este 2022 tiene un valor diario de 92.22 pesos, la multa mínima sería de 4 mil 611 y la máxima 18 mil 444 pesos. De esta manera tan sencilla buscan hacer conciencia entre la ciudadanía. Es solo aplicar la ley.

Quienes no quedaron convencidos del trabajo que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su visita por la zona rural de Mazatlán, son el regidor del PAN, Martín Pérez, y la dirigente municipal del partido Movimiento Ciudadano, My Lai Quintero. Ambos coincidieron en que hay cosas más importantes en el país que el mandatario federal debe de atender, que supervisar obras en proceso. El sistema de salud deja mucho qué desear, la falta de empleo y la inseguridad golpea a los mexicanos y parece que no hay una estrategia que frene el avance de la delincuencia.

Cuál será la respuesta de Rocha sobre el grupo armado que se encontraron los reporteros locales y nacionales en Badiraguato. También se exige que responda el secretario de Seguridad Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, porque ahora sí quedaron bien evidenciados. Ahora no podrán negar que los retenes de grupos criminales existen y son ellos quienes deciden quiénes transitan o no por algunas carreteras. Tampoco podrán decir que el video viralizado nacionalmente es viejo. Ambos funcionarios deben pensar bien la respuesta, porque el tibio comentario del presidente de la república sobre este tema ha causado mucha inconformidad, sobre todo en víctimas de delitos.