Municipio vulnerable. Concordia es uno de los municipios más vulnerables en lo que se refiere a servicios básicos. En ese municipio, gobernador por el priista Felipe Garzón, cada día de lluvia se traduce en la suspensión del servicio de energía eléctrica y consecutivamente a días sin suministro de agua potable. El municipio mayoritariamente serrano y totalmente rural tiene un enorme rezago en infraestructura de servicios agudiada por una cultura de omisión en el pago de agua, predial y otros servicios que no le permite al ayuntamiento a contar con sufiientes recursos para hacerle frente. Por estos días, el munícipe se encuentra en la Ciudad de México realizando algunas gestiones de obraas. Culaquier cosa que consiga, ayudará. Así de difíciles están las cosas en Concordia.

Movilización. Productores del sector primario se preparan para una gran movilización nacional, que será de manera simultánea en al menos 23 entidades del país, y la más grande se prevé que sea en la Ciudad de México. Esta protesta masiva es por las malas condiciones en que se encuentran los sectores agrícolas, pesqueros y acuícolas, producto de las nuevas políticas del Gobierno federal, que los tienen cada vez peor; y en parte a que no fluyen los recursos federales para los diferentes programas. En el caso de los agricultores, hay mucha molestia por los problemas de comercialización, ya que además de que no han podido contratar toda la cosecha, mucha de la que ya está validada no ha sido pagada por los acopiadores. De acuerdo con el líder de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, la exigencia que tienen es que el Gobierno federal cumpla con el pago del ingreso objetivo que fue acordado en 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz, debido a que se están por terminar los plazos para el pago de los avíos, por lo que urge una pronta respuesta.

Pescadores. A la propuesta de los agricultores también se sumarán los pescadores y los acuicultores, la cual se va a concentrar en la ciudad de Mazatlán, donde tomarán las oficinas de la Comisión Nacional de Pesca, que no activa la entrega de los recursos presupuestados para este año, y ya han transcurrido siete meses. Se observa mucha pasividad en todas las dependencias federales, pero particularmente en Conapesca y en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Para este año, la federación no aportó recursos para el programa de Empleo Temporal para pescadores, por lo que el Gobierno estatal ha tenido que hacer solo la inversión por 30 millones de pesos, en beneficio de 20 mil familias que viven de esta actividad; y lo mismo ocurre con el programa de motores marinos, en donde Conapesca no ha querido aportar nada, y el apoyo sigue detenido ante la desesperación de los pescadores, que esperan de esto para salir a la captura de camarón el mes entrante. Son muchos los pendientes que tiene el Gobierno federal con los productores, pero eso ha sido en todos los sectores económicos.

Subejercicios. En los primeros siete meses del país, el Gobierno federal trae un gran subejercicio presupuestal, de tal magnitud, que en el primer semestre del año el gasto total del Gobierno federal se ha reducido en 4.5 por ciento en términos reales, con respecto al mismo periodo del año pasado. A esto hay que sumarle que la inversión pública federal tuvo una caída del 11 por ciento en el primer trimestre del 2019, en su comparación anual; y apenas un incremento de tan solo un 0.8 por ciento con respecto al último trimestre del 2018, que fue el cierre de Administración. El sector empresarial en el país está alarmado por esta estrategia, que han calificado como desastrosa, que ha limitado la cantidad y la calidad del gasto público y ha creado un subejercicio y muchos cuellos de botella.

Nombramiento. Como parte de su proyecto político, Gerardo Vargas Landeros sigue tomando fuerza al interior de las Redes Sociales Progresistas (RSP), y ayer recibió de manos del comisionado nacional, Juan Iván Peña Neder, el nombramiento de delegado general de las RSP para la región noroeste, que comprende a los estados de Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur. La organización encabezada por Elba Esther Gordillo está en vías de convertirse en partido político para competir en las elecciones del año 2021. En Sinaloa, Gerardo Vargas y el Grupo Trébol han trabajado para consolidar el nuevo instituto político, y ya ha declarado que su proyecto es la gubernatura.