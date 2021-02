Murió Humberto Rice, primer alcalde panista en 1990 en Mazatlán

El Covid venció a Rice García. El panista, el empresario, el polémico perdió su última batalla. Humberto Rice García, el primer presidente municipal de Mazatlán panista, falleció ayer víctima de Covid 19. Polémico desde que apareció en la vida pública, Rice García brincó de la dirigencia de la Cámara de Comercio de Mazatlán a la arena política. En 1983 participó por primera ocasión como candidato a la alcaldía de Mazatlán. Arrasó en la elección. Pero le arrebataron su triunfo. La oposición en México en aquella época era muy difícil. Y más en Sinaloa con el Gobernador Antonio Toledo Corro. Hay quienes aún se acuerdan de aquella marcha “por la muerte de la democracia” que Rice García encabezó aquel 20 de noviembre de 1983. Hubo en ese momento quienes le sugirieron que tomaran el Palacio Municipal. Pero Rice García no se atrevió. Luego vino la elección de 1989. Y Rice García volvió a competir por la alcaldía. Bien dicen que no hay fenómeno que se repita dos veces. Y no hay elección igual. Rice García se enfrentó al Arquitecto Raúl Cárdenas Duarte. La elección estuvo cerrada. Y por unos cuantos votos Cárdenas Duarte le ganó la elección. Pero hubo una coyuntura política. El estado gobernado entonces por Francisco Labastida Ochoa dirigió lo que se conoció como la “concertaseción”. Los priistas habían perdido Culiacán. Y entonces lo cambiaron por Mazatlán. Así es como llegó a la Presidencia del puerto Humberto Rice García que encabezó la administración 1990-1992. Un alcalde sobrio que gobernó Mazatlán sin escándalos y permitió que de ahí se forjaran los liderazgos panistas que hasta hoy siguen en el PAN. Muchas anécdotas vividas cerca de Humberto Rice García. Descanse en paz y un abrazo solidario a toda su familia.

La fortaleza de Mario Zamora. El precandidato de la alianza “Va por Sinaloa” Mario Zamora estuvo ayer en los municipios del sur de Sinaloa. Muchos conocen que su gran fortaleza es la familia. La preceden carta de vida limpia. Pero pocos se han percatado de la “carta fuerte” que podría convertirse en la diferencia con el resto de sus contrincantes y que lo llevaría al triunfo el próximo 6 de junio. Su esposa Wendy Ibarra. Una mujer que irradia empatía. Sencilla e inteligente, acompaña a todos lados a su esposo Mario Zamora. La imagen de ambos, sin duda será de gran peso para lo que viene por decidirse. Porque para la elección de junio los sinaloenses ahora sí, se fijarán en todo y a quien le otorgarán su respaldo. Ya no será en automático. Ya no deberá de ser como sucedió el 2018 cuando por la desesperación y búsqueda de un cambio, llegaron al poder gente incapaz, sin preparación para ocupar sus cargos y que en estos últimos dos años no se preocuparon siquiera por prepararse.

A dios carnaval. Hoy estuviéramos celebrando el “Sábado de mal humor”. El Combate naval en Olas Altas. La pandemia se llevó la fiesta carnestolenda. La más importante de Mazatlán. Los suntuosos desfiles de este domingo y martes de carnaval dejarán de pasar en esta ocasión. Y muchos, pero muchos mazatlecos relacionaban el martes de Carnaval con el “miércoles de ceniza” el arranque de la cuaresma camino a Semana Santa. La Iglesia anunció que este “miércoles de ceniza” la aplicación de la ceniza en las iglesias será con nuevas medidas de salud.

Politizar la vacuna lo peor. Morena en Sinaloa no tiene una estructura conocida. Pero si en cambio el Gobierno Federal si la tiene y la está poniendo a operar. Los “Ciervos de la Nación” el brazo operador del Gobierno y Morena son los promotores de la vacuna. ¿Qué nombre recibiría esto?.